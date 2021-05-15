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Общество

Итоги недели: смертельное ДТП, начало каникул и майская жара

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По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первая новость - смертельное ДТП В Чемодановке.

В рейсовый автобус, водитель которого высаживал людей, врезалась фура.

Пострадали пассажиры общественного транспорта: 16-летняя девушка погибла, трое подростков и шестеро взрослых получили травмы.

74-летнего водителя фуры задержали, на него завели уголовное дело.

В организации, занимающейся перевозками пассажиров, начата проверка.

На второй позиции - сообщение, что летние каникулы для школьников переносить не будут.

Пензенским школьникам подарили внеплановые майские каникулы. Многих родителей встревожило, что из-за этого сдвинутся сроки летнего отдыха.

Однако в региональном минобре опровергли этот слух.

24 мая в школах стартует итоговая аттестация, поэтому переносить дату начала каникул никто не планирует.

Замыкает топ-3 инфоповодов недели жара, пришедшая в Пензенскую область.

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности. 15 мая температура держалась около +30 °С, 16-го ожидается +29 °С, 17-го - снова +30 °С. Ветер южный и юго-восточный.

Погода располагает к отдыху на природе, главное - не забывать об особом противопожарном режиме.

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