Итоги недели: смертельное ДТП, начало каникул и майская жара

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.
Первая новость - смертельное ДТП В Чемодановке.
В рейсовый автобус, водитель которого высаживал людей, врезалась фура.
Пострадали пассажиры общественного транспорта: 16-летняя девушка погибла, трое подростков и шестеро взрослых получили травмы.
74-летнего водителя фуры задержали, на него завели уголовное дело.
В организации, занимающейся перевозками пассажиров, начата проверка.
На второй позиции - сообщение, что летние каникулы для школьников переносить не будут.
Пензенским школьникам подарили внеплановые майские каникулы. Многих родителей встревожило, что из-за этого сдвинутся сроки летнего отдыха.
Однако в региональном минобре опровергли этот слух.
24 мая в школах стартует итоговая аттестация, поэтому переносить дату начала каникул никто не планирует.
Замыкает топ-3 инфоповодов недели жара, пришедшая в Пензенскую область.
В регионе объявили желтый уровень погодной опасности. 15 мая температура держалась около +30 °С, 16-го ожидается +29 °С, 17-го - снова +30 °С. Ветер южный и юго-восточный.
Погода располагает к отдыху на природе, главное - не забывать об особом противопожарном режиме.