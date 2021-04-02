Итоги недели: Белозерцева перевели, первоклассники, третья волна

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.
Из первой пензенцы узнали, что Ивана Белозерцева перевели из ИВС на Петровке в СИЗО «Матросская тишина».
Экс-губернатор находится в четрыехместной камере без телевизора. По его словам, сокамерники - достойные и образованные люди. Сотрудники следственного изолятора обращаются с ним вежливо.
Белозерцев стал первым из бывших губернаторов, кто оказался не в «Лефортово». Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 31 млн рублей.
Вторая новость - старт приема заявлений в первый класс. Родители будущих школьников начали подавать документы.
До 30 июня ждут тех, кто прописан на закрепленной территории, после 6 июля - других желающих.
Преимущество предоставляется тем, у кого в школе уже учатся братья и сестры, а также детям военных и сотрудников различных служб.
Подавать заявление не обязательно лично, можно отправить заказное письмо или записаться на сайте госуслуг.
Третий сюжет рассказывает об участившихся случаях смерти от коронавируса.
О третьей волне заболеваемости коронавирусом речь пока не идет - об этом заявил врио министра здравоохранения региона, - но в апреле можно ожидать чего угодно.
Ежесуточное число новых зараженных не опускается ниже отметки 100. В марте в области участились смерти от коронавируса. За этот месяц умерло больше пензенцев, чем за февраль и январь, вместе взятые.
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Там братья! сегодня ночью бедет сестра виолетта.