Общество

Итоги недели: Белозерцева перевели, первоклассники, третья волна

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По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Из первой пензенцы узнали, что Ивана Белозерцева перевели из ИВС на Петровке в СИЗО «Матросская тишина».

Экс-губернатор находится в четрыехместной камере без телевизора. По его словам, сокамерники - достойные и образованные люди. Сотрудники следственного изолятора обращаются с ним вежливо.

Белозерцев стал первым из бывших губернаторов, кто оказался не в «Лефортово». Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 31 млн рублей.

Вторая новость - старт приема заявлений в первый класс. Родители будущих школьников начали подавать документы.

До 30 июня ждут тех, кто прописан на закрепленной территории, после 6 июля - других желающих.

Преимущество предоставляется тем, у кого в школе уже учатся братья и сестры, а также детям военных и сотрудников различных служб.

Подавать заявление не обязательно лично, можно отправить заказное письмо или записаться на сайте госуслуг.

Третий сюжет рассказывает об участившихся случаях смерти от коронавируса.

О третьей волне заболеваемости коронавирусом речь пока не идет - об этом заявил врио министра здравоохранения региона, - но в апреле можно ожидать чего угодно.

Ежесуточное число новых зараженных не опускается ниже отметки 100. В марте в области участились смерти от коронавируса. За этот месяц умерло больше пензенцев, чем за февраль и январь, вместе взятые.

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Гость||

Там братья! сегодня ночью бедет сестра виолетта.

Гость||

забыли написать о заоблачных ценах на яйца. а, пока хватает, ну-ну

Гость||

Гость писал(a):

Там братья!
Вечер в хату.

Имя: Гость
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