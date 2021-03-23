Общество

Озвучены суммы контрактов ГК «БИОТЭК» с пензенскими больницами

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За 9 месяцев 2020 года, с января по сентябрь, пензенские больницы заключили с группой компаний «БИОТЭК» и входящим в нее ОАО «Фармация» контракты на сумму около 700 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

В числе получателей препаратов от ООО «БИОТЭК» - областной онкодиспансер, а также региональный центр общественного здоровья. Сумма контрактов составила около 70 млн рублей.

С ОАО «Фармация» заключено более 250 контрактов на сумму около 700 млн рублей. Согласно этим документам производилась поставка лекарств в областной онкодиспансер, больницы, поликлиники.

В частности, в Пензенскую областную детскую клиническую больницу препараты были поставлены на 124 млн рублей, в областную клиническую больницу имени Бурденко - на 40 млн, медоборудование в различные учреждения здравоохранения - на 69 млн.

Группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» возглавляет Борис Шпигель, ОАО «Фармация» - Антон Колосков.

21 марта был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По данным следствия, он через посредников получил деньги и ценное имущество на сумму свыше 31 млн рублей от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Борис Шпигель, его жена Евгения, Антон Колосков и еще два человека также были задержаны.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Ивана Белозерцева, Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и двух сотрудников представительства Пензенской области при Правительстве РФ до 20 мая. Решение относительно Шпигеля отложили до 23 марта в связи с состоянием здоровья.

23 марта телеграм-канал Mash сообщил, что в аптекарской сети Евгении Шпигель детям незаконно продавали препарат для наружного применения «Асептолин», в котором объемная доля этилового спирта составляет 90%. Канал ссылается на члена общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ольгу Дружинину.

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Гость||

Лекарств диабетикам полгода нет ...10 млн говорил выделили ..

Гость||

Может хорош уже к каждой новости прибавлять последние несколько абзацев. Писать нечего? Уже наверное лоси рядом с заречным в курсе, кого посадили.

Гость||

А это что такое: Региональный центр общественного здоровья, для которого, якобы, закупались лекарственные препараты?? Кто о нём что-либо слышал?

Гость||

А другие года почему не проверяют? А Нац проект БКАД?

Гость||

А лечить,вас бабку агафью из лесу позовем,вас послушать так всех врачей,учителей,силовиков под суд.А с кем жить то собираетесь,где лечиться,учиться?

Гость||

Из всех пензенских врачей лечится можно только у 10-15-ти специалистов, получивших еще советское образование. Большинство врачей в профессию пришли за халявой и взятками.

Гость||

По-божески Иван Александрович откаты брал, по-божески... И пяти процентов не набиралось.

Гость||

Почему до сих пор нет лекарств от рака? Мафию ж, говорят, ещё в воскресенье обезвредили?

Гость||

Лежали с дочерью в ноябре-декабре в педиатрии на Бекешской. Осложнение после ковида. Лекарства, памперсы покупала. В стационаре многого не было. Питание-вонючая говядина.

Гость||

Какая дурь ! Если препараты от этой фармкомпании качественные, ну разве это плохо ? Другое дело, что аптека Фармация- это дорогая сеть аптек.Что касается Асептолина, хотел купить для уколов, аптекарь сказала, что он содержит глицерин.

Гость||

Интересная разница детская больница 124 млн., а Бурденко только 40 млн.К чему бы это ?

Гость||

Характеристики

Страна производителяРоссия

ПроизводительРФК ЗАО

Форма выпускаРаствор для наружного применения 90 % - 100 мл во флаконе

Хранить в защищённом от света месте

Гость||

Состав

Глицеритана 90 мл; глицерина 0,01 мл; воды очищенной до 100 мл.

Имя: Гость
Комментарий:

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