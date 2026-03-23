В минЖКХ разъяснили, когда начислят пени по коммунальным платежам

Большинство пензенцев получили квитанции за ЖКУ 5 марта. Однако не у всех есть возможность оплачивать их строго до 15-го числа. Такое расхождение в сроках тревожит горожан - люди опасаются, что начнет «капать» долг.

«23 февраля получила пенсию и оплатила ЖКУ за январь. Уже потратила деньги. Надо ждать мартовской пенсии (23 марта), но как же оплатить коммуналку до 15-го? Будут ли сейчас начислять пени или есть какой-то переходный период, чтобы мы привыкли платить до 15-го?» - обеспокоилась читательница PenzaInform.ru.

На редакционный запрос ответили в региональном минЖКХ.

По закону при пропуске срока внесения коммунальных платежей начисляют пени. За их счет задолженность действительно возрастает.

Однако начисление пеней начинается лишь с 31-го дня просрочки. До 90-го дня прибавляется по 1/300 ставки рефинансирования, с 91-го - по 1/130.

Если платеж не внесен до 15-го числа, просрочка начнет отсчитываться после установленного 30-дневного срока ожидания. То есть сумма долга станет расти за счет пеней с 15 апреля, сообщили в минЖКХ.