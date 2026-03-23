24 марта в Пензенской области будет безветренно и тепло

24 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11. К ночи на среду похолодает до -2...-7 градусов.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе погода в Пензенской области изменится.

Если в первые дни сохранится влияние антициклона и на улице будет тепло и сухо, то затем регион окажется во власти атмосферного фронта - пойдет дождь.