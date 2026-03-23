Пострадавшим на производстве пензенцам вручили ключи от машин

В Пензенской области 5 жителям региона, получившим травмы на производстве, вручили ключи от автомобилей с адаптированным управлением.

«На реализацию этой программы в марте 2026 года было направлено 5,7 млн рублей. Всего за последние 7 лет выдано 82 автомобиля различной модификации», - сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

Такая поддержка предоставляется не чаще 1 раза в 7 лет на основании заключения медико-социальной экспертизы при отсутствии противопоказаний к вождению. При этом получатель не имеет права передавать машину третьим лицам.

Кроме того, ежеквартально Соцфонд перечисляет водителю 3 525 рублей на горюче–смазочные материалы. Сумма индексируется раз в год.

Также предусмотрена компенсация расходов на капремонт транспортного средства - 1 раз за 7 лет. Расходы возмещаются по факту, но выплачиваемая сумма не превышает 30% стоимости самого автомобиля.