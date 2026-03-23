Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст рождения первого ребенка в России - около 30 лет, сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в понедельник, 23 марта.

Без его снижения сложно вести речь о качественном росте численности многодетных семей в стране, отметила депутат.

При этом Нина Останина полагает, что политика стимулирования ранних рождений крайне спорна. Речь идет о реализуемой в некоторых регионах под эгидой губернаторов инициативе, предусматривающей выплаты в размере 100 000 - 150 000 рублей за рождение ребенка до определенного возраста (например, до 23 лет), уточняет «Парламентская газета».

Научных доказательств положительного влияния на демографические показатели, оказываемого поощрением раннего материнства, нет, считает Останина.

Ранее министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан заявил, что жительницам региона желательно рожать первого ребенка в возрасте 23 лет. Чиновник отметил, что с каждым годом повышается возраст женщин, впервые становящихся матерями. В 2025-м в Пензенской области он составлял 28,6 года.