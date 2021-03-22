Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Басманный суд отложил избрание меры пресечения Борису Шпигелю

Печать

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы продлил срок задержания Бориса Шпигеля до 18:10 вторника, 23 марта.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Шпигеля.

«Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, на 15:00, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании», - сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.

По данным телеграм-канала Daily Storm, Шпигеля госпитализировали из зала суда.

Борис Шпигель – бывший сенатор от Пензенской области, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

По версии следствия, именно он, а также его жена Евгения и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передавали через посредников взятки Ивану Белозерцеву.

Как ранее сообщала Lenta.ru, речь идет о наручных часах Breguet за 5,75 млн руб., автомобиле Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Ранее сетевое издание rt.com со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии сообщало, что Борис Шпигель испытывает проблемы со здоровьем.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - уточнил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле. После прилета его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Там же оказалась его супруга.

За двое суток 68-летнему Шпигелю дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его доставляли в больницу № 20. Врач осмотрел его и заключил, что бизнесмен может вернуться в ИВС.

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.

Перед этим Басманный суд арестовал жену Шпигеля Евгению, самого Ивана Белозерцева, а также заместителя директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федора Федотова.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Шпигель всех вас продаст и купит, дипломатические, кхм, рычаги пошли в ход. И отчалит спокойно на землю обетованную... по состоянию здоровья, разумеется.

Гость||

спасибо за лекарства и доброго ему здоровья

Гость||

ХА ХА.

Гость||

Гость писал(a):

спасибо за лекарства и доброго ему здоровья
И вправду начал свет глупеть!..

Гость||

Он был 10 лет сенатором в СовФеде от Пензенской области при Бочкарёве, пока его тот не сменил на Едалова, чтобы самому сесть в это кресло, после окончания очередного губернаторского срока. За это время Шпигель выжал всё, что можно, из завода "Биосинтез", что на Шуисте, и продал его индусам в 2016 году. Недостроенный цех Биосинтеза так и остались недостроенным, 2 старых огромных цеха из красного кирпича были разобраны на этот самый кирпич, новое зданик НИИ Медпрепаратов так и исталось недостроем в виде каркаса из арматуры. От пензенского микрорайоннообразующего предприятия не осталось и следа, на чьи средства была в советское время построена 66 школа, Медсанчасть N2 (ныне Горбольница N4), своё НИИ Медпрепаратов (ныне технопарк Яблочков), стадион Спартак, ДК Дружба, общественная баня, свой Технарь, шарага N7 (ГПТУ), женская общага ЦПХ, кафе Ромашка, ресторан Рябинушка и другие объкты, облагораживалась территория нескольких микрорайонов: Шуист, Согласие, Медпрепараты, Пенза II, например озеро "Смертник" напротив завода имело фонтанки из нержавейки и было обложено фигурными цветными бетонными плитами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте