Басманный суд отложил избрание меры пресечения Борису Шпигелю

22.03.2021 | 18:39

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы продлил срок задержания Бориса Шпигеля до 18:10 вторника, 23 марта.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Шпигеля.

«Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, на 15:00, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании», - сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.

По данным телеграм-канала Daily Storm, Шпигеля госпитализировали из зала суда.

Борис Шпигель – бывший сенатор от Пензенской области, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

По версии следствия, именно он, а также его жена Евгения и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передавали через посредников взятки Ивану Белозерцеву.

Как ранее сообщала Lenta.ru, речь идет о наручных часах Breguet за 5,75 млн руб., автомобиле Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Ранее сетевое издание rt.com со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии сообщало, что Борис Шпигель испытывает проблемы со здоровьем.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - уточнил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что находился на лечении в Израиле. После прилета его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Там же оказалась его супруга.

За двое суток 68-летнему Шпигелю дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его доставляли в больницу № 20. Врач осмотрел его и заключил, что бизнесмен может вернуться в ИВС.

Вину в даче взятки Шпигель не признает: «Следователи ерунду какую-то пишут», - привел член ОНК его слова.

Перед этим Басманный суд арестовал жену Шпигеля Евгению, самого Ивана Белозерцева, а также заместителя директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федора Федотова.