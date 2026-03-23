Юбилейный тур Славы: в Пензе готовят групповой иск

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предложило жителям региона, которые посетили концерт Славы «Юбилейный тур. 25 лет на сцене», присоединиться к коллективному иску против организатора.
Скандальное выступление состоялось вечером 1 марта. По отзывам поклонников, певица выглядела предельно усталой, не попадала в фонограмму, уходила со сцены. «Весь зал кричал: «Верните деньги!» Некоторые из пензенцев вызывали полицию», - рассказал один из очевидцев в Сети.
Артистка пояснила, что выступление стало заключительным в ее туре, поэтому она очень плохо себя чувствует морально и физически. Отмена концерта грозила бы миллионными штрафами. Слава пообещала вернуть деньги недовольным.
В «Пензаконцерте», на балансе которого находится ККЗ, принесли извинения зрителям и посоветовали предъявить претензии организатору - ООО «Артвэй». Однако в возвращении денег людям отказали.
В связи с этим Роспотребнадзор, куда поступили многочисленные жалобы на качество выступления, решил подготовить групповой иск в защиту потребителей.
От зрителей требуется до 30 апреля заполнить и представить в управление следующие документы:
- заявление о присоединении к иску;
- договор (квитанцию, билет, иной документ);
- документы, подтверждающие оплату;
- заявление/претензию о возврате денежных средств, направленное в адрес исполнителя - организатора концерта, с доказательствами его/ее вручения;
- ответ исполнителя (при наличии);
- иные документы, например скриншоты переписки с исполнителем.
