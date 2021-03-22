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Криминал

Избрали меру пресечения в отношении фигурантки дела Белозерцева

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В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Евгении Шпигель, фигурантки дела Ивана Белозерцева.

По версии следствия, Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).

Евгения Шпигель будет находиться под стражей до 20 мая 2021 года, сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда.

Пока не избрана мера пресечения в отношении ее мужа. У Бориса Шпигеля проблемы со здоровьем.

«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - сообщил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.

Ранее стало известно, что губернатора Ивана Белозерцева арестовали на два месяца. Он будет находиться под стражей также до 20 мая.

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Источник — видео Басманного районного суда Москвы
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Гость||

Дело-то громкое.

Гость||

Уж женщину могли бы и отпустить. Вечно теткам приходится за своих мужей отдуваться.

Гость||

Шпигеля в аэропорту задержали по прилету из Израиля.Под Навального косит? Спаситель России?

Гость||

Как дело доходит до суда-сразу болеть начинают!

Гость||

Гость писал(a):

Уж женщину могли бы и отпустить. Вечно теткам приходится за своих мужей отдуваться.
Пусть сидит. Воровать мастерица - вот пусть и отдувается.

Гость||

умел Шпигель воровать -умей и ответ держать

Гость||

Гость писал(a):

Шпигеля в аэропорту задержали по прилету из Израиля.Под Навального косит? Спаситель России?
Шпигель не ожидал, что его арестуют.

Гость||

От плохой жизни жир кускaми висит.

Гость||

Ничего страшного, народ дистанционно уже год лечится и этот не сдохнет

Гость||

Гость писал(a):

Уж женщину могли бы и отпустить
Она не женщина,а бизнес ледЯ.

Гость||

Каждого 2го губернатора надо сажать,не ошибешься!

Гость||

Шпигель - зеркало путенской коррупции.

Имя: Гость
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