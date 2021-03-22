Избрали меру пресечения в отношении фигурантки дела Белозерцева

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Евгении Шпигель, фигурантки дела Ивана Белозерцева.
По версии следствия, Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными).
Евгения Шпигель будет находиться под стражей до 20 мая 2021 года, сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда.
Пока не избрана мера пресечения в отношении ее мужа. У Бориса Шпигеля проблемы со здоровьем.
«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», - сообщил член ОНК, посетивший предпринимателя в ИВС на Петровке, 38.
Ранее стало известно, что губернатора Ивана Белозерцева арестовали на два месяца. Он будет находиться под стражей также до 20 мая.
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