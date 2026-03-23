Губернатор пообещал содействовать завершению строительства мечети

Готовность Соборной мечети на проспекте Победы, которая будет способна вместить до 5 000 верующих, составляет на сегодняшний день порядка 95%, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, завершение строительства - принципиальный для него вопрос.

Возведение мечети началось еще в 2010 году. «В нее вложено много физических и душевных сил, средств предпринимательского сообщества, народных пожертвований. Необходимо завершить начатое всем миром благое дело», - написал глава региона Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

В понедельник, 23 марта, губернатор встретился с представителями татарской общественности Пензенской области и обсудил с ними окончание строительства.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. «Пензенская область - многонациональный и многоконфессиональный регион. Считаю важным, чтобы, помимо главной православной святыни - Спасского кафедрального собора, мы обрели также святыню мусульманскую. Со своей стороны окажу все необходимое содействие, чтобы в Пензе появилась еще одна жемчужина архитектуры, культуры и религии», - подчеркнул Олег Мельниченко.