В Кузнецке задумали сделать пешеходную улицу

В Кузнецке может появиться улица, закрытая для движения транспорта и предназначенная только для пешеходов. Вопрос затронули на совещании в администрации города в понедельник, 23 марта.

«За последние годы город заметно преобразился, однако у нас до сих пор нет полностью закрытых для движения пешеходных улиц», - приводит слова главы Кузнецка Виктора Агафонова пресс-служба администрации.

Он предложил рассмотреть возможность перекрыть улицу Комсомольскую на участке от Белинского до Ленина и преобразовать ее в пешеходную зону.

Вопрос обсудят на комиссии по безопасности движения.

Также в городе могут ограничить движение на улице Дарвина на отрезке между Белинского и Калинина. Там расположен рынок.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в 2026 году выполнят реконструкцию парка «Нескучный сад», ремонт тротуара на Московской и пешеходной зоны «Аллея вязов» на улице Ленина. Они станут частями променада под названием «В Кузнецк - за мороженым». К благоустройству приступят в ближайшие месяцы.