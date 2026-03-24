В Кузнецке задумали сделать пешеходную улицу

Общество

Печать
Max

В Кузнецке может появиться улица, закрытая для движения транспорта и предназначенная только для пешеходов. Вопрос затронули на совещании в администрации города в понедельник, 23 марта.

«За последние годы город заметно преобразился, однако у нас до сих пор нет полностью закрытых для движения пешеходных улиц», - приводит слова главы Кузнецка Виктора Агафонова пресс-служба администрации.

Он предложил рассмотреть возможность перекрыть улицу Комсомольскую на участке от Белинского до Ленина и преобразовать ее в пешеходную зону.

Вопрос обсудят на комиссии по безопасности движения.

Также в городе могут ограничить движение на улице Дарвина на отрезке между Белинского и Калинина. Там расположен рынок.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в 2026 году выполнят реконструкцию парка «Нескучный сад», ремонт тротуара на Московской и пешеходной зоны «Аллея вязов» на улице Ленина. Они станут частями променада под названием «В Кузнецк - за мороженым». К благоустройству приступят в ближайшие месяцы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк благоустройство ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!