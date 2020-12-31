Портал PenzaInform.ru собрал главные темы уходящего года

31.12.2020 | 09:01

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из главных тем уходящего года, которые вызвали наибольший интерес у читателей.

Лидер по обсуждениям - распространение новой коронавирусной инфекции.

Как и для всего мира, для жителей Пензенского региона пандемия стала полной неожиданностью. В марте COVID-19 добрался до горожан и начал валить их с ног.

2-я тема - вынужденная самоизоляция и закрытие организаций весной.

Из-за роста числа заболевших власти решили запретить массовые мероприятия и ввести режим самоизоляции. Многие организации перевели работников на дистанционку, а некоторые и вовсе на время закрылись.

Третья тема - 75-летие Победы, прошедшее без парада и шествия «Бессмертного полка».

Причиной стал все тот же коронавирус. Правительство решило не рисковать здоровьем пензенцев и перенесло торжества на неопределенный срок.

В список тем попала мрачная новость про изнасилование и убийство 14-летней девочки в Тепличном.

В конце мая тело подростка нашли в лесополосе. Предполагаемый убийца рассказал, что задушил ее из-за оскорбления, однако позже вину не признал.

Следующая тема - задержание главы минсельхоза Андрея Бурлакова по делу о мошенничестве.

Его, первого заместителя Андрея Персанова и владельца нескольких компаний обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Путинские выплаты детям заслужили отдельного внимания.

В середине мая президент объявил о единовременной разовой выплате в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 лет до 16 лет. Пензенцы восторженно отнеслись к новости, но еще больше они обрадовались, когда поддержку оказали вновь, но уже детям от 0 до 16. 17 декабря на итоговой пресс-конференции он анонсировал новогодний подарок малышам от 0 до 7 лет включительно - по 5 000 рублей.

Также в памяти осталось вынесение приговора экс-министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову.

Бывший чиновник обвинялся в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. В итоге Стрючкову назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Открытие реконструированной Фонтанной площади и набережной в Пензе - еще одно ключевое событие.

Запуск фонтана после реконструкции стал апогеем празднования 357-летия города. Сама площадь также была благоустроена. На набережной Суры для отдыха взрослых и детей оборудовали специальные места. Между дорожками верхней части набережной разбиты зоны для тихого отдыха, площадки для отдыха со сценой, скейтбординга, настольного тенниса, стритбола.

9-я тема - празднование Дня города в условиях пандемии.

Пензенцы отмечали День города целых три дня - с 4 сентября по 6-е. Мероприятий было столько, что хватило бы и на неделю - от фестивалей еды и напитков до грандиозного праздничного салюта.

Следующий инфоповод - установка не всеми понятого арт-объекта «Радушный Кентавр».

Он появился рядом с главным фонтаном Пензы. Горожане настолько по-разному отнеслись к скульптуре, что запустили в Сети две петиции: одну - за снос «убожества на Фонтанной площади», другую - за сохранение объекта.

Общественный резонанс вызвала и покраска подвесного моста в рубиновый цвет.

Пензенцы изначально не хотели таких перемен, но в конечном итоге выбранный оттенок пришелся им по душе.

Плохие новости от перевозчиков стали отдельной темой для обсуждения.

В общественном транспорте повысилась стоимость проезда. В маршрутках цена поднялась с 27 рублей до 32, а в автобусах - с 23 до 27 рублей (при этом маршрут № 130 выбился из общего ряда: 28 рублей по городу и 5 рублей придется отдать тем, кто захочет доехать до Спутника).

Поводом для переполоха стала эпопея с троллейбусами, которые сначала решили ликвидировать, а затем все-таки согласились оставить и продлить финансирование этого вида перевозок на 2021 год. Окончательно судьба электротранспорта до сих пор не определена.

Наконец в ряду самых обсуждаемых тем оказалось осквернение девочками-подростками Вечного огня в Пензе.

Школьницы грели ягодицы и ноги над пламенем и записывали видео. В итоге кадры попали в Сеть, где вызвали волну негодования. Подростками заинтересовались прокуратура и правоохранители, а на их родителей составили протоколы. Затем одна из школьниц выступила на Первом канале.