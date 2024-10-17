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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2024 года

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За 9 месяцев 2024 года банк «Кузнецкий» заработал 108,9 млн рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход составил 393 млн рублей (рост год к году 33%) на фоне увеличения кредитного портфеля по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Чистый комиссионный доход достиг 139,6 млн рублей.

Общий объем доходов банка - 1,07 млрд рублей. Операционные расходы по сравнению с минувшим годом увеличились на 14%, что существенно ниже темпов прироста доходных статей. Чистый валовый доход составил 564,5 млн рублей (+18% к аналогичному периоду 2023-го), балансовая прибыль до налогообложения - 134,78 млн рублей.

Активы на 1 октября 2024-го увеличились на 12% по сравнению с сентябрем 2023-го и составили 8,4 млрд рублей, собственный капитал - 811 млн рублей (+4,4%).

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на 5,8 млрд рублей (+14,4% год к году). Кредитный портфель увеличился на 20% и достиг 5,74 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель составил на отчетную дату 1,93 млрд рублей, что на 35,5%, или 506 млн рублей, больше, чем в сентябре 2023 года. Объем выдачи потребительских кредитов год к году вырос на 23%, в том числе объем жилищного кредитования - на 18%.

Корпоративный кредитный портфель достиг 3,81 млрд рублей (+13,3% год к году). С начала 2024-го банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям кредиты на сумму 4,46 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем за 9 месяцев 2023 года. Более половины выдач (55%) приходилось на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Качество кредитного портфеля стабильно высокое, уровень просроченной задолженности на 1 октября составлял 2,7%.

Объем всех привлеченных ресурсов - 7 млрд рублей, из них средств на счетах физических и юридических лиц - 2,27 млрд рублей. Депозиты юридических лиц составили 1,13 млрд рублей, что на 35,5%, или 295,6 млн рублей, больше, чем по данным на 1 октября 2023 года. Вклады населения продемонстрировали рост на 19% год к году - до 3,56 млрд рублей. Рост срочных средств розничных и корпоративных клиентов обусловлен выгодными условиями по вкладам и депозитам.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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