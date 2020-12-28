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Общество

С 1 января подорожает квадратный метр жилья от холдинга «Термодом»

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У тех, кто мечтает стать новоселом в домах компании «Термодом», осталось совсем немного времени, чтобы купить квартиру по ценам 2020 года. В пятницу, 1 января, состоится плановое повышение стоимости квадратного метра в ряде* строящихся домов холдинга.

Сейчас продажи открыты в ЖК «Созвездие» и «Радужные дворы» Города Спутника, а также ЖК «Жемчужный», «8 Марта» и «Новелла» в Пензе.

Квартиру в Спутнике можно приобрести по цене** от 1 млн 75 тысяч, в Пензе - от 2,4 млн рублей.

Чтобы успеть купить квартиру по декабрьским ценам, нужно выбрать подходящий вариант, позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) и забронировать ее. Менеджеры будут рады помочь с выбором и оформлением документов до 19:00 среды, 30 декабря.

Узнать о ценах, планировках и проектах холдинга можно на сайте termodom-pnz.ru.

*1 января 2021 года цены будут повышены на квартиры в ЖК «Созвездие», «Новелла» и «8 Марта».

**Минимальная цена на квартиры в Спутнике указана при условии 100%-й оплаты наличными.

Застройщик строения № 54 - ООО СЗ «ТермодомРиелт», № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», № 71 - ООО СЗ «Земстрой».

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) – ООО СЗ «Созвездие».

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4).

Застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп».

Застройщик ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом».

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