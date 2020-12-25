Пензенцы готовятся встретить 2021 год в условиях пандемии

25.12.2020 | 10:09

Жители Пензенской области встретят Новый год в условиях режима повышенной готовности, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Режим, введенный 16 марта, в очередной раз продлили до 15 января. В действующей редакции постановление предусматривает соблюдение дистанции, масочного режима и самоизоляции (для лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы).

В области нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Несовершеннолетним запрещено приходить в торговые центры и на фуд-корты без сопровождения родителей. На катки пускают ограниченное количество людей. Музеи работают для небольшого количества посетителей, концертно-зрелищные и театральные организации заполняют зал не больше чем на 50%.

Жителям региона даны рекомендации, как встретить 2021 год максимально безопасно. Сотрудники местного управления Роспотребнадзора попросили граждан провести новогодние праздники в кругу семьи, по возможности - на свежем воздухе, например на даче.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», - предупредили в РПН.

Врачи также призвали пензенцев позаботиться о своем здоровье: быть осторожными, носить маски и сидеть дома.

И хотя массовые гуляния в новогоднюю ночь отменены, обеспечению правопорядка на улицах обещают уделять столько же внимания, сколько и в прежние годы. В правительстве рассказали, что количество задействованных сотрудников правоохранительных органов и представителей общественных организаций не сократят.