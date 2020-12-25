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Общество

Пензенцы готовятся встретить 2021 год в условиях пандемии

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Жители Пензенской области встретят Новый год в условиях режима повышенной готовности, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Режим, введенный 16 марта, в очередной раз продлили до 15 января. В действующей редакции постановление предусматривает соблюдение дистанции, масочного режима и самоизоляции (для лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы).

В области нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Несовершеннолетним запрещено приходить в торговые центры и на фуд-корты без сопровождения родителей. На катки пускают ограниченное количество людей. Музеи работают для небольшого количества посетителей, концертно-зрелищные и театральные организации заполняют зал не больше чем на 50%.

Жителям региона даны рекомендации, как встретить 2021 год максимально безопасно. Сотрудники местного управления Роспотребнадзора попросили граждан провести новогодние праздники в кругу семьи, по возможности - на свежем воздухе, например на даче.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», - предупредили в РПН.

Врачи также призвали пензенцев позаботиться о своем здоровье: быть осторожными, носить маски и сидеть дома.

И хотя массовые гуляния в новогоднюю ночь отменены, обеспечению правопорядка на улицах обещают уделять столько же внимания, сколько и в прежние годы. В правительстве рассказали, что количество задействованных сотрудников правоохранительных органов и представителей общественных организаций не сократят.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Где вы собираетесь встречать Новый год?

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Гость||

не знаю как другие я просто готовлюсь встретить Новый год так как раньше лишь с корректировной на свой карман который немного оскудел

Гость||

Мы с мэром и губернатором будем встречать, потом поедем на ледянках кататься.

Гость||

Четвертый вариант: не буду встречать, т.к. нечему радоваться: всё подорожает, снова обирут, введут новые уголовные статьи, новые штрафы, усложнят и без того тяжёлую нищенскую жизнь.

Гость||

Для тех кто переболел будучи в режиме повышенной готовности и в масочном режиме уже не интересен ковид. Для них вообще надо отменить режимы и масочки.

А вот те кто не переболел ковидом это уж как хотят пытаются спрятаться или как уж там не знай.

Гость||

Гость писал(a):

А вот те кто не переболел ковидом это уж как хотят пытаются спрятаться или как уж там не знай.
а вообще это даолно быть интерерсно нормальному человеку сегодня на фоне повышения цен

Гость||

Буду в маске сидеть всю ночь.путина слушать и киркорова смотреть.естественно с лицом и ощущением повышенной готовности.

Гость||

за салют после 23-00 будут штрафовать ? или маска прокатит?

Гость||

были бы деньги эх разгулялся бы, литр точно сэма уговорил и без маски вашей как на коньках

Гость||

Зато фитнесы,учреждения дополнительного образования,секции и кружки работаю ударно и упорно,какая там пандемия,какая дистанция)))

Гость||

ночью надо спать.

Гость||

А КАК СТЮЧКОВ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ С ПРИЦЕЛОМ?

Гость||

А СТРЮЧКОВ С ГОЛУБЫМИ ТАМ НЕ СВЯЗАЛСЯ?

Гость||

- Смогут ли прививки опередить вирус, мутирующий постоянно, вот в чем вопрос, Сейчас время быстрых перемен.

- Если бы могли, то его уже не было бы.

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда, о чём и мечтал известный нам Адольф.

Гость||

на фсё Иего воля

Гость||

Гость писал(a):

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда, о чём и мечтал известный нам Адольф.
да хоть 100 новых вирусов мне фиолетово, почему цены поднялись? почему транспорт общественный работает хер как поймешь? И почему мой кошелек пустой почти?

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Имя: Гость
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