Пензенские подростки и их родители отреагировали на новые ограничения

11.11.2020 | 18:17

В Пензенской области несовершеннолетним запретили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Нельзя им появляться и на территориях фуд-кортов. Что будет с нарушителями и кто их будет отлавливать - пока непонятно.

В регионе начали действовать дополнительные ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В связи с тем, что среди заразившихся много подростков, в правительстве области приняли решение, с которым некоторые юные пензенцы в корне не согласны.

«Я студент из района, живу в общежитии. Как мне питаться? Как мне зайти и купить себе еду? Маму, что ли, звать?» - возмутился Павел Проскуряков.

Родители тоже живо включились в обсуждение этой темы в интернете: «И что, 16-летний не сможет зайти хлеба купить? Обязательно со взрослыми надо?», «Ну предположим... Но почему несовершеннолетние должны быть с родителями? В этом случае вирус их не трогает? Так много вопросов и так мало ответов» .

«Нас эти изменения в постановлении не коснулись, потому что мы и не проводили массовые мероприятия, они уже у нас были запрещены», - пояснил врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

В работе его ведомства - пока никаких изменений. Практически все учреждения по-прежнему открыты для жителей и гостей региона.

«Музеи работают для небольшого количества посетителей. Концертно-зрелищные, театральные организации проводят мероприятия камерно и тоже заполняют зал не больше 50%», - отметил Владимир Карпов.

А вот ночная жизнь в Пензе кипеть перестала. Постановление губернатора запрещает организацию любых зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00. На это время свои двери должны закрыть и пункты общественного питания. Почему клубы, бары и рестораны нельзя посещать именно после захода солнца, многим непонятно, ведь вирус опасен в любое время суток.

Отдельным пунктом в документе прописано курение кальяна. Он занесен в черный список - дымить нельзя повсеместно и вне зависимости от того, день за окном или ночь.