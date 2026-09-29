В Заречном вечерний рейс автобуса № 104 вывели из расписания

Общество

В Заречном вечерний рейс автобуса № 104 вывели из расписания
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С 30 сентября в расписании зареченских автобусов появятся изменения. Об этом предупредили в АО «Автотранс» во вторник, 29-го числа.

В частности, вечерний рейс по маршруту № 104 (из Заречного - в 16:55, от аграрного университета - в 17:25) выполняться не будет.

«Просим учитывать эту информацию при планировании поездок», - отметили в организации.

Ранее стало известно, что жители Заречного просят выделить дополнительный автобус на маршрут № 102 (до ПГУ). Сейчас транспорт ходит по рабочим дням с остановки «132-й квартал» - в 6:30.

Глава закрытого города Алексей Костин сообщил, что уже направил обращение в минстрой, но нужны и письма горожан, чтобы повысить шанс на удовлетворение заявки.

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