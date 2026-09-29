В Пензенской области дети стали меньше болеть ОРВИ

Общество

В Пензенской области дети стали меньше болеть ОРВИ
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В Пензенской области с 21 по 27 сентября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 2 289 пациентов с ОРВИ. В предыдущем отчете было 1 763, прирост составил +29,8%.

Доля инфицированных детей составила 15,6% (неделей ранее - 21%).

Непосредственно в Пензе, по официальным данным, число заболевших ОРВИ повысилось на 27,3% (было +31,3%).

Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.

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