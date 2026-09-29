Опубликован график выплаты пособий и пенсий в октябре

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график выплаты пенсий и пособий жителям региона в октябре.

2-го числа, на день раньше установленного срока, перечислят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет (неработающим родителям).

5 октября поступят ежемесячные выплаты из средств маткапитала, а 8-го - пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

«Пенсии будут выплачены 5, 13 и 23 октября согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - сообщили в СФР.

Деньги перечислят в течение дня.

Доставка пенсий через почту пройдет по утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.