Движение по участку Зеленодольской ограничат на 2 дня

Общество

Движение по участку Зеленодольской ограничат на 2 дня
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Движение по участку дороги на улице Зеленодольской в Пензе от Окружной до ее дублера (у «Дизель-Арены») ограничат на 2 дня. Об этом предупредили в городской администрации во вторник, 29 сентября.

Транспорт не сможет проехать здесь 30-го числа и 1 октября с 07:00 до 19:00.

«Ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного полотна», - пояснили в мэрии.

Водителям придется учитывать данные изменения и выбирать пути объезда при планировании маршрутов.

Ремонт дороги на Зеленодольской начался 16 сентября. На тот момент рабочие фрезеровали отрезки от дублера Окружной и от конечной общественного транспорта до ЖК «Илмари».

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