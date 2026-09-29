Ремонт улицы Бакунина в Пензе планируют завершить до 11 октября

В Пензе продолжается ремонт улицы Бакунина. О ходе работ во вторник, 29 сентября, рассказал глава города Олег Денисов.

«Сегодня на отрезке от Плеханова до Володарского дорожники укладывают выравнивающий слой покрытия. Участок от Володарского до Кирова отфрезеровали, восстанавливаем смотровые колодцы.

Работа кропотливая: сотрудникам «Пензавтодора» предстоит поменять плиты основания и доборные кольца, обновить крышки люков. Сейчас выставляют высоту колодцев, чтобы после ремонта дорожное полотно было ровным», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

По его словам, завершить ремонт здесь планируется до конца следующей недели.

Параллельно работы ведутся на улицах 65-летия Победы и Зеленодольской. На первом объекте уже уложили асфальт, в ближайшие дни укрепят обочину и нанесут разметку. На втором, где приводятся в порядок сразу 3 участка, 30 сентября начнут укладывать выравнивающий и верхний слои покрытия.

«Полностью ремонт улично-дорожной сети рассчитываем закончить к середине октября», - заключил Олег Денисов.