РПН о новогодних праздниках: Не стоит многократно посещать знакомых

07.12.2020 | 11:40

В понедельник, 7 декабря, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выпустило рекомендации о том, как безопасно встретить Новый год и Рождество в условиях распространения коронавируса.

Жителей региона попросили провести новогодние праздники в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе - например, на даче.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», - предупредили в РПН.

Если все-таки пришлось выйти на улицу, не следует забывать о социальной дистанции - не менее 1,5-2 метров друг от друга.

«Не стоит многократно посещать знакомых и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», - уточнили в региональном управлении.