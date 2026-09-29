Губернатор рассказал об обновлении 46 км дорог в Городищенском районе

В Городищенском районе, который является самым крупным по площади муниципальным образованием Пензенской области, обновили 46 км дорог. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«39 км отремонтировано по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», еще 7 км - за счет субсидий регионального дорожного фонда. Часть контрактов была рассчитана до следующего года, но работы удалось завершить досрочно для удобства водителей и пассажиров», - подчеркнул он на своих страницах в соцсетях.

Так, по нацпроекту приведена в порядок дорога Городище - Никольск - Ночка, которая соединяет 2 районных центра и выходит на Ульяновскую область. Готов также участок трассы Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск.

Возле села Телегино завершается благоустройство. На участке дороги между Степановкой и Тумалейкой уложили новый асфальт, заканчиваются формирование обочин и нанесение разметки.

Кроме того, отремонтированы дороги местного значения: Канаевка - Новые Забалки - Шнаево и подъезд к селу Луговые Выселки.

«Развитие населенных пунктов напрямую зависит от транспортной доступности, поэтому будем продолжать приводить в порядок дорожную инфраструктуру», - заключил Олег Мельниченко.