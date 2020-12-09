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Общество

В режим повышенной готовности внесли новые ограничения

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В Пензенской области режим повышенной готовности вновь продлили. Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства в среду, 9 декабря, ограничения будут действовать до 24-го числа включительно.

Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой предпринимателям, организовавшим ледовые катки и игровые площадки, следует пускать посетителей «исходя из площади помещений не более одного человека на 10 квадратных метров».

В физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта должны пересмотреть график тренировок. Согласно изменениям в постановлении, их количество следует уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час. Это необходимо для проветривания помещений и дезинфекции.

Без изменений оставлено соблюдение социальной дистанции, масочного режима и самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Режим повышенной готовности в регионе начал действовать 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ни о чем...

Гость||

Гость писал(a):

Ни о чем...
а тебе надо чо?

Гость||

Опять видимость борьбы с ковидлой.

Гость||

Во прицепились к спорту, другие то проблемы, с больницами и экономикой не по силам решить.

Гость||

Предприниматель сделал площадку,а его раком.

Гость||

Да никто в тренажерных залах ничего не протирает, ни раз ни два,и никто их за все время ниразу не проверил, всем плевать

Гость||

Готовности к чему ? заложили 2-3 новых больницы ? Отменили платное обучение в мед институтах ? Уволили глупых - случайных людей в министерстве здравоохранения - образования ? Или так ? Для вида - галочки пукнули в лужу, что бы московские побратимы отметили сию галочку и дали отмашку палицаям нищую чернь с автобусов без масок вытаскивать и штрафовать ? В этом готовность повышенная ?

Гость||

Для чего создавать проблемы предпринимателям,если автобусы и маршрутки в часы пик забиты людьми как килька в банке..И я думаю врядли после каждого рейса производится полная дезинфекция салона! А вы блин залы и катки обсуждаете..

Имя: Гость
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