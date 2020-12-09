В режим повышенной готовности внесли новые ограничения

09.12.2020 | 18:03

В Пензенской области режим повышенной готовности вновь продлили. Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства в среду, 9 декабря, ограничения будут действовать до 24-го числа включительно.

Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой предпринимателям, организовавшим ледовые катки и игровые площадки, следует пускать посетителей «исходя из площади помещений не более одного человека на 10 квадратных метров».

В физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта должны пересмотреть график тренировок. Согласно изменениям в постановлении, их количество следует уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час. Это необходимо для проветривания помещений и дезинфекции.

Без изменений оставлено соблюдение социальной дистанции, масочного режима и самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Режим повышенной готовности в регионе начал действовать 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался.