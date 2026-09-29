В Пензе отрепетировали подавление бунта заключенных

В Пензе сотрудники региональных управлений ФСИН, Росгвардии и МВД отработали действия при возникновении массовых беспорядков в колонии.

По легенде учений, группа заключенных устроила бунт, отказавшись соблюдать требования администрации. Для координации действий силовики оперативно собрали штаб и оцепили район.

Зачинщики беспорядков на переговорах отказались прекратить мятеж. В ответ сводный отряд УФСИН совместно с ОМОН Росгвардии провел силовой захват и пресек протесты.

«Операция завершилась успешно благодаря профессиональному и слаженному взаимодействию всех служб и подразделений», - подвели итог в региональном УФСИН.

Ранее силовики отработали действия при поимке сбежавшего осужденного. Его вместе с подельником нашли в шалаше. Сдаться добровольно беглец отказался, поэтому бойцам отдела спецназа «Фобос» пришлось провести силовой захват.