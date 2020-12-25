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Общество

Новый год в условиях пандемии: пензенцев будут охранять

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Несмотря на отмену массовых мероприятий, в новогоднюю ночь в Пензенской области будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое состоялось в четверг, 24 декабря.

«Планируется в ночь с 31 декабря на 1 января привлечь дополнительное число сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей общественных отделений правоохранительной направленности», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Усиленные наряды будут дежурить и во время рождественских богослужений в ночь с 6 на 7 января.

Массовые мероприятия отменены из-за пандемии, но количество людей, которые будут обеспечивать правопорядок в праздничные дни, останется на уровне прежних лет.

Особое внимание в преддверии Нового года планируют уделить пожарной безопасности. Чиновники и сотрудники МЧС будут адресно взаимодействовать с гражданами из группы риска.

Год назад, за первую неделю 2020-го, в области произошло 40 пожаров, в которых погибли 7 человек.

«Работа в праздничные дни касается всех структур, всех должностных лиц. Поработаем в праздники хорошо - будет у нас положительный результат. Если будем думать, как отдохнуть, - обязательно случится гибель людей, будет ЧП. Мы с вами в этом не заинтересованы. Лучше дать дополнительное время для отдыха сотрудникам к отпуску или после праздников», - поручил губернатор Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

С понедельника запретить продажу алкоголя на неделю, и покойничков убавится

Гость||

Всех кабинетных в рейды каждый день по 4-6 часов по улицам

Гость||

Гость писал(a):

Всех кабинетных в рейды каждый день по 4-6 часов по улицам
Ага, будут ходить и ржать над вами.

Гость||

Гость писал(a):

С понедельника запретить продажу алкоголя на неделю, и покойничков убавится
не смеши, купим тогда в воскресение на неделю с запасом

Гость||

я такую охрану себе не нанимал

Гость||

оставьте уже пензенцев в покое, господин губернатор, сами как-нибудь справимся.

Гость||

Гость писал(a):

оставьте уже пензенцев в покое, господин губернатор, сами как-нибудь справимся.
Что бы вам жизнь малиной не казалось, штрафовать теперь будем не только безмасочников, но и масочников, если они в неправильной маске. КУ

Гость||

9.28 очкуешь попку отморозить? Они у вас такие что в коридоре не расходитесь, растряси. Поржи,если щеки поднимешь ,

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Усиленные наряды будут дежурить и во время рождественских богослужений в ночь с 6 на 7 января.
penzainform.ru писал(a):
Массовые мероприятия отменены из-за пандемии,
Т.е. эти религиозные сборища не массовые мероприятия!!!???????

Гость||

Гость писал(a):

Что бы вам жизнь малиной не казалось, штрафовать теперь будем не только безмасочников, но и масочников, если они в неправильной маске. КУ
Время ПЭЖе рано или поздно закончиться, а отвечать перед народом придётся вам, ицелопам безмозглым, да горстке приближенных чатлан ,при чем нынешняя власть большую часть чатлан взяла и прировняла к пацакам, а они этого ни когда своим не спустят ,а у них и транклюкаторы есть. )))))))))) УХ.

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