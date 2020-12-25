Новый год в условиях пандемии: пензенцев будут охранять

25.12.2020 | 08:57

Несмотря на отмену массовых мероприятий, в новогоднюю ночь в Пензенской области будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое состоялось в четверг, 24 декабря.

«Планируется в ночь с 31 декабря на 1 января привлечь дополнительное число сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей общественных отделений правоохранительной направленности», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Усиленные наряды будут дежурить и во время рождественских богослужений в ночь с 6 на 7 января.

Массовые мероприятия отменены из-за пандемии, но количество людей, которые будут обеспечивать правопорядок в праздничные дни, останется на уровне прежних лет.

Особое внимание в преддверии Нового года планируют уделить пожарной безопасности. Чиновники и сотрудники МЧС будут адресно взаимодействовать с гражданами из группы риска.

Год назад, за первую неделю 2020-го, в области произошло 40 пожаров, в которых погибли 7 человек.

«Работа в праздничные дни касается всех структур, всех должностных лиц. Поработаем в праздники хорошо - будет у нас положительный результат. Если будем думать, как отдохнуть, - обязательно случится гибель людей, будет ЧП. Мы с вами в этом не заинтересованы. Лучше дать дополнительное время для отдыха сотрудникам к отпуску или после праздников», - поручил губернатор Иван Белозерцев.