В Пензенской области инфекционные койки перепрофилируют в плановые

04.12.2020 | 10:44

В Пензенской области началось поэтапное перепрофилирование инфекционного коечного фонда в плановый. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил региональный минздрав.

Осенью в районных больницах целые отделения форматировались под ковидных больных, теперь стартовал обратный процесс. Глава ведомства Александр Никишин объяснил это выходом на плато.

«В настоящее время освобождены 100 коек, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц. Сейчас осуществляется дезинфекционная обработка медицинских организаций, чтобы запустить их в плановый режим работы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что специалисты минздрава мониторят ситуацию каждые два часа и оперативно принимают решения по наращиванию или сокращению специализированного коечного фонда.

«В Пензенской области в 20 медицинских организациях развернуто 2 692 инфекционные койки. В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно», - добавили в пресс-службе.

В ноябре анестезиолог-реаниматолог Каменской межрайонной больницы Константин Марков на федеральном канале ОТР рассказал о проблемах, которые возникли у нековидных больных после перепрофилирования отделений.

«До областного центра - 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделения и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В «красной зоне», где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород - не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в «красной зоне» вынуждены сами покупать недостающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - сообщил он.

Администрация учреждения тогда заявила, что информация не соответствует действительности, а врач дискредитирует государственную систему здравоохранения.