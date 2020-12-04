Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области инфекционные койки перепрофилируют в плановые

Печать

В Пензенской области началось поэтапное перепрофилирование инфекционного коечного фонда в плановый. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил региональный минздрав.

Осенью в районных больницах целые отделения форматировались под ковидных больных, теперь стартовал обратный процесс. Глава ведомства Александр Никишин объяснил это выходом на плато.

«В настоящее время освобождены 100 коек, которые были развернуты на базе Мокшанской, Никольской и Башмаковской районных больниц. Сейчас осуществляется дезинфекционная обработка медицинских организаций, чтобы запустить их в плановый режим работы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что специалисты минздрава мониторят ситуацию каждые два часа и оперативно принимают решения по наращиванию или сокращению специализированного коечного фонда.

«В Пензенской области в 20 медицинских организациях развернуто 2 692 инфекционные койки. В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно», - добавили в пресс-службе.

В ноябре анестезиолог-реаниматолог Каменской межрайонной больницы Константин Марков на федеральном канале ОТР рассказал о проблемах, которые возникли у нековидных больных после перепрофилирования отделений.

«До областного центра - 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделения и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В «красной зоне», где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород - не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в «красной зоне» вынуждены сами покупать недостающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - сообщил он.

Администрация учреждения тогда заявила, что информация не соответствует действительности, а врач дискредитирует государственную систему здравоохранения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Будем жить!!!

Гость||

Не рановато ли духом воспряли? Еще грипп не начался, подождите....

Гость||

судя по официальной статистике плато наступило месяца два назад, с середины октября. Кол-во заболевших за этот период менялось в коридоре от 160 до 180 человек. Либо вы что-то недоговариваете, а точнее лжете. Причем за последних два дня начался рост , а у них плато! Вы клоуны или лжецы! Никишина в отставку давно пора!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области началось поэтапное перепрофилирование инфекционного коечного фонда в плановый
ну ну, продолжайте дальше

Гость||

Глава Заречного озвучивает такие цифры о заболевших причем ежедневно,что разговоры о 160-180 заболевших за сутки,а тем более о каком-то плато, просто бредом кажутся

Гость||

Гость писал(a):

судя по официальной статистике плато наступило месяца два назад, с середины октября. Кол-во заболевших за этот период менялось в коридоре от 160 до 180 человек. Либо вы что-то недоговариваете, а точнее лжете. Причем за последних два дня начался рост , а у них плато! Вы клоуны или лжецы! Никишина в отставку давно пора!
Под следствие его и на нары.

Гость||

А с доктором из Каменской больницы что? Работает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте