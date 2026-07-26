В РПН оценили качество овощей, фруктов и ягод в Пензенской области

Общество

В РПН оценили качество овощей, фруктов и ягод в Пензенской области
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В Роспотребнадзоре подвели итоги проверки качества и безопасности плодоовощной продукции, продававшейся в Пензенской области в апреле-июне 2026 года.

Специалисты исследовали в лабораториях:

- 354 пробы - по санитарно-химическим показателям;

- 21 проба - по физико-химическим;

- 61 проба - по микробиологическим;

- 270 проб - по паразитологическим, не соответствует требованиям только 1.

Токсичные элементы, пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы (ГМО), радионуклиды в отобранных образцах не выявлены.

В РПН напомнили об опасности покупки ягод, фруктов и овощей в местах несанкционированной торговли, где нет документов, удостоверяющих происхождение, качество и безопасность товара. Продавцы обязаны иметь медицинские книжки с итогами осмотров и гигиенической аттестации.

«При покупке стоит обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей, на условия их хранения. Перед употреблением их следует мыть проточной водой, столовую зелень рекомендуется мыть, разбирая по отдельным листочкам и веточкам», - добавили в надзорном ведомстве.

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