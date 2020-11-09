Сетевое издание|18+|Понедельник|9 ноя 2020|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Каменке опровергли заявление врача о проблемах нековидных больных

Печать

В понедельник, 9 ноября, администрация Каменской межрайонной больницы заявила, что информация, озвученная врачом - анестезиологом-реаниматологом Константином Марковым на федеральном канале ОТР, не соответствует действительности.

Доктор в режиме видеосвязи выступил на ток-шоу «ПРАВ!ДА?» (выпуск от 2 ноября) и рассказал о проблемах, которые возникли у нековидных больных после перепрофилирования отделений.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - сообщил Марков.

Администрация МРБ ознакомилась с записью и пришла к выводу, что врач дискредитирует государственную систему здравоохранения.

«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения», - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте больницы.

В нем также подтверждается, что Каменская МРБ задействована в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 01.11.2020 для лечения больных с COVID-19 перепрофилировано 185 коек, в связи с чем была изменена маршрутизация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического, терапевтического профилей, беременных и рожениц, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи по экстренным показаниям. Госпитализация этих пациентов осуществляется в дежурные стационары города Пензы.

Для оказания медицинской помощи по инфекционному профилю в лечебном учреждении к кислороду подключены 60 коек, имеется 8 концентраторов кислорода, 1 аппарат ИВЛ. Вместе с тем схемой маршрутизации предусмотрен перевод пациентов с тяжелыми формами пневмоний в стационары города Пензы.

В медицинской организации сформирован запас лекарственных препаратов на 14 дней, дезинфицирующих средств в объеме 2 090 л. Имеется неснижаемый запас средств индивидуальной защиты для всех медицинских работников», - утверждается в заявлении.

Слова о том, что врачам приходится за свой счет покупать некоторые препараты, тоже опровергли.

«За весь период функционирования больницы в качестве «ковидного» стационара специализированная медицинская помощь оказана 611 больным с пневмониями, в том числе с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции - 239, 37 больных по показаниям были переведены в стационары областного центра. Количество умерших больных в стационаре Каменской межрайонной больницы от новой коронавирусной инфекции - 2 человека», - уточняется на сайте Каменской МРБ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Эх, кто бы сомневался об официальной реакции

Гость||

Как вы считате кому будет веры больше? Врачу или администрации?

Гость||

ну да, всё, что не на бумаге, это пьяно-шизофренический бред. соответственно проблема исчерпана

Гость||

Ну слава богу опровергли. Все у нас отлично, скинемся теперь на лечение .......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госпитализация этих пациентов осуществляется в дежурные стационары города Пензы.
... и более того, подавляющее большинство пациентов сами отказываются от госпитализации.

Гость||

Вот так примерно, нет у них проблем, у всех проблемы у них все "хорошо", как все прогнило

Гость||

представляю сколько дерьма выслушал сказавший правду.

Гость||

Эй, Никишин и твой минздрав уже полностью себя дискредитировали, а проще сказать, опозорили,а если еще проще обоср...сь, и без заявления честного врача. Маркову - уважение!! Молодец. Что теперь будет делать никишкин* Спустит указание уволить врача после отпуска? Лживые придурки. Сколько бы не писали, всем давно понятно что поисходит.

Гость||

Ну, надеюсь, к ответственности за фейковые новости бывшего анестезиолога уже привлекли?

Гость||

Странно, что обсуждение не закрыли... Спасибо, что еще даете возможность дышать без ваших указаний... Клоуны...

Гость||

Кабинеты все закрыты в полеклинники кроме невропатолога и 2 педиатора, а пишут, что все хорошо и еще попробуйте дозвонится туда соседка целый день звонила, а они берут и ложат трубку.

Гость||

Для того чтобы в области было достойное здравоохранение нужно как минимум иметь в двое больше лечебных учреждений оснащённых современным оборудованием и в четыре раза больше врачей. А у нас ни того ни другого все врачи убежали по частным клиникам, там бюрократии меньше хотя бы.

Гость||

Ну то что врачи за свой счёт,покупают лекарства для лечения больных я сомневаюсь,а если соврал в одном,то возможно и вдругом.Получил за выступление на федер.канале пару миллионов и нафига ему теперь эта больница

Гость||

Ха-ха-ха-ха-ха

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Количество умерших больных в стационаре Каменской межрайонной больницы от новой коронавирусной инфекции - 2 человека
а всего за период функционирования в качестве "ковидного стационара"?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте