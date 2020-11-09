В Каменке опровергли заявление врача о проблемах нековидных больных

09.11.2020 | 10:36

В понедельник, 9 ноября, администрация Каменской межрайонной больницы заявила, что информация, озвученная врачом - анестезиологом-реаниматологом Константином Марковым на федеральном канале ОТР, не соответствует действительности.

Доктор в режиме видеосвязи выступил на ток-шоу «ПРАВ!ДА?» (выпуск от 2 ноября) и рассказал о проблемах, которые возникли у нековидных больных после перепрофилирования отделений.

«До областного центра 70 километров. Две недели назад в больнице закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое, терапевтическое, наркологическое, родильное отделение и всю реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем самым оставив без доступной медицинской помощи население всего района.

В красной зоне, где работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены. Кислород не во всех отделениях, средств защиты не хватает. Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать не хватающие препараты. Ситуация крайне тяжелая. Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной медицинской помощи», - сообщил Марков.

Администрация МРБ ознакомилась с записью и пришла к выводу, что врач дискредитирует государственную систему здравоохранения.

«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения», - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте больницы.

В нем также подтверждается, что Каменская МРБ задействована в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 01.11.2020 для лечения больных с COVID-19 перепрофилировано 185 коек, в связи с чем была изменена маршрутизация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического, терапевтического профилей, беременных и рожениц, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи по экстренным показаниям. Госпитализация этих пациентов осуществляется в дежурные стационары города Пензы.

Для оказания медицинской помощи по инфекционному профилю в лечебном учреждении к кислороду подключены 60 коек, имеется 8 концентраторов кислорода, 1 аппарат ИВЛ. Вместе с тем схемой маршрутизации предусмотрен перевод пациентов с тяжелыми формами пневмоний в стационары города Пензы.

В медицинской организации сформирован запас лекарственных препаратов на 14 дней, дезинфицирующих средств в объеме 2 090 л. Имеется неснижаемый запас средств индивидуальной защиты для всех медицинских работников», - утверждается в заявлении.

Слова о том, что врачам приходится за свой счет покупать некоторые препараты, тоже опровергли.

«За весь период функционирования больницы в качестве «ковидного» стационара специализированная медицинская помощь оказана 611 больным с пневмониями, в том числе с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции - 239, 37 больных по показаниям были переведены в стационары областного центра. Количество умерших больных в стационаре Каменской межрайонной больницы от новой коронавирусной инфекции - 2 человека», - уточняется на сайте Каменской МРБ.