В 2026 году в регионе восстановят больше 1 000 гектаров леса

До конца 2026 года в Пензенской области намечено восстановить леса на площади 1 040 гектаров. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на минлесхоз.

Новые деревья высаживают на 486 гектарах, на данный момент план выполнен на 89% (432 гектара). В питомниках на 1,4 гектара посеяны семена сосны обыкновенной.

Еще 554 гектара лесов отведено под естественное восстановление.

Кроме того, продолжаются агротехнические и уходовые работы. В частности, специалисты минлесхоза заняты на лесосеменных плантациях дуба черешчатого (75 гектаров).

Посадка лесных культур продолжится осенью, отметили в правительстве.