В России обновили порядок получения загранпаспорта

С 26 июля вступили в силу новые регламенты Министерства иностранных дел по оформлению и выдаче загранпаспортов. Приказ размещен на правовой платформе «Гарант».

Обращаться в подразделения МИД на территории России теперь можно либо напрямую, либо через портал госуслуг. Через МФЦ услуга больше не предоставляется.

Из списка обязательных документов исключены квитанции об оплате госпошлины и разного рода справки. Их запросят по системе межведомственного электронного обмена.

В части поездок детей младше 14 лет требования приведены в соответствие с январскими обновлениями. Для въезда даже Казахстан и Белоруссию свидетельства о рождении уже недостаточно, поэтому МИД разработал процедуру оформления загранпаспортов младенцам и детям младшего возраста.

Сроки на обработку данных и межведомственные проверки сократились, но максимальный срок ожидания выдачи остался как был: 1 месяц - при подаче по месту жительства, 3 месяца - в прочих случаях и за рубежом.

Для паспорта старого образца (на 5 лет) госпошлина составляет, как раньше, 2 000 рублей для взрослых и 1 000 для детей младше 14 лет, для биометрического (на 10 лет) - 6 000 и 3 000 рублей соответственно.