СФР изменил правила назначения единого пособия

В СФР изменили некоторые условия назначения единого пособия. Мера принята с целью усилить адресность господдержки, уточняется в релизе на официальном сайте ведомства.

Во-первых, если прежде уход за нетрудоспособным человеком в любом случае признавался уважительной причиной отсутствия дохода, то теперь имеет значение факт близкого родства (супруг, ребенок, мать/отец, брат/сестра, бабушка/дед, внук).

Правило применяется при уходе за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет и престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном присмотре.

Если дохода не было без уважительных причин 10 месяцев и больше, старая норма не работает. В противном случае необходимый уровень дохода рассчитывается пропорционально количеству пропущенных месяцев.

Во-вторых, изменился порядок проверки места фактического пребывания заявителей. Прежде она требовалась, когда региональный прожиточный минимум по новому адресу был выше, чем по старому. Теперь СФР станет проверять вообще все заявления.

Процесс проходит автоматически. При обнаружении существенных противоречий потребуется предоставить в Соцфонд дополнительные документы (договор найма жилого помещения, справку о посещении ребенком детского сада или учебного заведения и т. п.).