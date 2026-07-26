В Башмаковском районе строят ФАП еще в одном селе

Общество

В Башмаковском районе строят ФАП еще в одном селе
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В Башмаковском районе начался монтаж еще одного фельдшерско-акушерского пункта. Работы идут в селе Шереметьево, сообщили в областном минздраве.

По словам главврача Башмаковской РБ Ольги Хряниной, сейчас прием пациентов ведется в старом здании, которое уже давно требует капитального ремонта.

На данный момент готовы каркас здания и крыша. Параллельно строители подводят инженерные коммуникации.

Далее в планах подключение сетей к системе снабжения, благоустройство прилегающей территории и закупка необходимого медицинского оборудования.

После того как ФАП будет сдан, первичную помощь в шаговой доступности смогут получать 300 сельчан.

Ранее к возведению аналогичного медучреждения приступили в селе Марат. Он будет обслуживать более 300 местных жителей.

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