Пензенцы, у которых родился второй ребенок, могут получить 1 млн

Пензенские семьи, где после 1 июня этого года появился второй ребенок, имеют право на региональный капитал в размере 1 000 000 рублей.

Выплата целевая и предназначена только для улучшения жилищных условий. Деньги можно вложить в покупку квартиры либо дома (в том числе в ипотеку) или строительство.

Рассчитывать на материальную поддержку можно при соблюдении ряда условий:

- родителям не исполнилось 35 лет;

- обеспеченность жильем каждого члена семьи - менее 15 кв. м;

- вся семья - граждане РФ, проживающие в Пензенской области, и рождение зарегистрировано в органах ЗАГС по региону.

Подать заявку можно в течение года после появления ребенка на свет. Обращения принимают в минтруде (Некрасова, 24) и через МФЦ. Телефон для справок 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 2002), уточнили в администрации Пензы.