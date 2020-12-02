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Общество

В Пензе приняли в экплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

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В среду, 2 декабря, в Пензе комиссия приняла в эксплуатацию новостройку на улице Комсомольской, д. 34, корпус 2.

Выездная группа осмотрела квартиры, отметив удобную планировку и современную отделку. Состояние помещений признано удовлетворительным, однако высказывались и замечания. Недостатки подрядчик должен устранить в ближайшее время.

Администрация Пензы до Нового года планирует передать пензенцам, переселенным из ветхого и аварийного фонда, 123 квартиры с полной отделкой.

Многоэтажки возводятся по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы».

«Всего предусмотрено расселение 86 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это 1 682 жилых помещения общей площадью более 52 тысячи кв. м», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Список кто принимал..чтоб знать кого сажать с конфискацией...

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