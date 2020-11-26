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Общество

В Заречном начали доставлять на дом лекарства от COVID-19

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В среду, 25 ноября, в Заречном начали выдавать бесплатные лекарства больным коронавирусной инфекцией, лечащимся на дому. Об этом рассказал на личной странице в Instagram глава города Олег Климанов.

«Медики доставляют препараты больным с подтвержденным тестом на COVID-19», - подчеркнул чиновник.

В течение последнего месяца в Заречном регистрируется по 200-230 случаев заражения в неделю. За этот же период выписывается в среднем 150-160 человек. Таким образом, число больных постепенно растет. По данным на 25 ноября, инфицированы 1 018 человек.

«Снижение заболеваемости зависит не только от лечения, но и от профилактических мер. Хочу поблагодарить зареченцев за соблюдение масочного режима, соблюдение социального дистанцирования и правил гигиены в общественных местах, на рабочем месте, в транспорте и магазинах. Это на сегодня самый действенный барьер для инфекции и это основное, что позволяет сохранить свое здоровье и здоровье окружающих нас людей», - резюмировал Климанов.

На покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального. Препараты положены только тем, у кого подтвержден диагноз.

Бесплатно выдаются препараты из списка: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

По состоянию на 20 ноября лекарствами обеспечили 763 жителя Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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