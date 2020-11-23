Губернатору жалуются на отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19

23.11.2020 | 09:59

В понедельник, 23 ноября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев озвучил жалобу, поступившую ему от жительницы Пензы.

Горожанка сообщила, что ее 43-летний муж третью неделю лечится дома от подтвержденной коронавирусной инфекции, но бесплатных лекарств ему не выдают. «В поликлинике врач сказал - не ждите, их нет», - рассказала она.

Губернатор напомнил, что на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального.

Врио министра здравоохранения региона Александр Никишин сообщил: заключены контракты, началась отгрузка медикаментов в лечебные учреждения.

«По состоянию на пятницу 763 человека обеспечены лекарственными препаратами. Была сложность в том, что по списку могли выдавать не все лекарства, по некоторым позициям была задержка. Сейчас выдают то, что есть, с последующим довозом тех лекарств, которые будут поступать», - обрисовал он ситуацию.

«Должна работать горячая линия по обеспечению лекарствами больных коронавирусом. На обращения нужно реагировать моментально. Если в поликлинике закончились лекарства, думайте, откуда их поставить. Нет в поликлинике - есть в больнице, на складе. Наши проблемы не должны интерсовать людей. Есть решение президента об обеспечении лекарственным препаратами. Обеспечьте его исполнение!» - поручил Белозерцев.