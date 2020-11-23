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Общество

Губернатору жалуются на отсутствие бесплатных лекарств от COVID-19

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В понедельник, 23 ноября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев озвучил жалобу, поступившую ему от жительницы Пензы.

Горожанка сообщила, что ее 43-летний муж третью неделю лечится дома от подтвержденной коронавирусной инфекции, но бесплатных лекарств ему не выдают. «В поликлинике врач сказал - не ждите, их нет», - рассказала она.

Губернатор напомнил, что на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального.

Врио министра здравоохранения региона Александр Никишин сообщил: заключены контракты, началась отгрузка медикаментов в лечебные учреждения.

«По состоянию на пятницу 763 человека обеспечены лекарственными препаратами. Была сложность в том, что по списку могли выдавать не все лекарства, по некоторым позициям была задержка. Сейчас выдают то, что есть, с последующим довозом тех лекарств, которые будут поступать», - обрисовал он ситуацию.

«Должна работать горячая линия по обеспечению лекарствами больных коронавирусом. На обращения нужно реагировать моментально. Если в поликлинике закончились лекарства, думайте, откуда их поставить. Нет в поликлинике - есть в больнице, на складе. Наши проблемы не должны интерсовать людей. Есть решение президента об обеспечении лекарственным препаратами. Обеспечьте его исполнение!» - поручил Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если в поликлинике закончились лекарства, думайте, откуда их поставить.
Так думать нужно заранее, а не когда закончились.

Гость||

А где узнать результат взятого теста на ковид?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального.
c 10/11/ ковидник так положенных бесплатных лекарств и не было.

Гость||

Живем в совершенно разных мирах с нашим Губернатором и министром здравоохранения. На словах все как в сказке, а на деле как всегда.

Гость||

Губернатор сам переболели и понял, что ковид это фейк! Быстро оклемался ив Москву уехал

Поэтому и с лекарствами проблема, лечитесь капустой квашеной и гранатовым соком

Гость||

Гость писал(a):

Так думать нужно заранее, а не когда закончились.
Целое лето было, чтобы подготовиться к второй волне.

Гость||

Болтун ! Если их неоткуда достать, где они их длстанут ?Это губернатор должен напрямую уже с фарм предприятием договариваться, вся страна болеет и лечится одинаково.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанка сообщила, что ее 43-летний муж третью неделю лечится дома от подтвержденной коронавирусной инфекции, но бесплатных лекарств ему не выдают. «В поликлинике врач сказал - не ждите, их нет», - рассказала она.
"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал неудовлетворительной работу по подготовке муниципальных образований к новогодним праздникам."

Чего тут не понятного, пока с лампочками не разберутся с ковидлой просьба не беспокоить!

Гость||

Он велодорожки планирует развивать, а лекарства это потом, достали уже одно и тоже просить! Занимайтесь велоспортом, чтоб не болеть!

Гость||

Почти 60 лимонов на лекарства! И где они? Вчера президент сказал, что деньги и помощь регионам есть, всё идет по плану, а они вон чего, лекарства, говорят , не ждите! Где деньги, Зин?

Гость||

Не смотрите TV.Посмотрите вокруг.

Гость||

С последующим довозом!!! ахахаха ... куда??? На кладбище довезут?

Гость||

Лекарств от ковид нет в принципе! Что за бараны-то такие?!

Гость||

Это ты про кого? Про чинков? Айайай

Чинки давать должны б/п таблетки, при ковиде, а уж от чего они-не твое дело!

Гость||

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/amoro

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Имя: Гость
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