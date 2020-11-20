Для читателей портала PenzaInform.ru вышел свежий дайджест новостей недели

20.11.2020 | 18:55

Редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех новостей уходящей недели, вызвавших наибольший интерес у читателей.

Первый сюжет - об украшении Пензы к Новому году. Главные улицы города засверкали огнями. Уже повесили новогодние перетяжки, консоли и гирлянды. Праздничное настроение теперь дарят многие здания, магазины, кафе.

Главную городскую елку устанавливают на площади Ленина. Еще там появятся горки и новогодние композиции.

Полностью украсить город должны к 1 декабря.

Вторая новость рассказывает о губернаторе Пензенской области. Иван Белозерцев вылечился от COVID-19 и улетел в Москву.

В соцсетях он отметил, что поборол коронавирусную инфекцию за 19 дней, и поделился планами отправиться в командировку в столицу.

Пензенцы удивились быстрому выздоровлению чиновника. А еще по традиции рассказали ему проблемах с тестами и лекарствами.

В третьем сюжете горожане узнали, что Путин в курсе критической ситуации в пензенских больницах. Президенту доложили о нехватке ковидных коек.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала 10 регионов с самыми заполненными медучреждениями. Пензенская область оказалась в их числе.

Минздрав поспешил ответить: в регионе развернуто 2 792 инфекционные койки, свободно 10-20% из них. При необходимости больных будут госпитализировать в больницу на ул. Гагарина.