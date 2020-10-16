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Общество

Стало известно, кто контролирует масочный режим в автобусах Пензы

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Соблюдение масочно-перчаточного режима неоднократно называли в числе противоэпидемических мер. Пользоваться СИЗ пензенцы должны при посещении мест скопления людей, а также в общественном транспорте.

В редакцию портала PenzaInform.ru обратились жители областного центра с вопросом, кто контролирует соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси. Многие пассажиры пренебрегают мерами профилактики.

«Почему им разрешают ездить без масок?» - поинтересовались горожане, вспомнив, что в других городах области, в частности Заречном и Кузнецке, водитель имеет право не начинать движение, пока все пассажиры не наденут маски.

Как пояснил и. о. начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков, в соответствии с постановлением Правительства РФ водитель и кондуктор автобуса или троллейбуса не могут ограничивать посадку пассажиров без средств индивидуальной защиты.

«Контроль за соблюдением гражданами масочного режима осуществляет УМВД России по Пензе», - добавил Михаил Глушков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

водитель и кондуктор автобуса или троллейбуса не могут ограничивать посадку пассажиров без средств индивидуальной защиты.
Почему в Кузнецке и Заречном могут, а в Пензе - нет?

Гость||

А какой толк от грязных масок?!

Гость||

Гость писал(a):

Почему в Кузнецке и Заречном могут, а в Пензе - нет?
потому что там беспредел и беззаконие.

Гость||

Всем одеть намордники,а то ицелопы транклюкируют.Всё во славу ПЖ.))))))))

Гость||

Уж лучше хоть какая-то маска, чем кашляющий и чихающий на тебя пассажир. Коих развелось множество в автобусах и маршрутках.

Гость||

Гость писал(a):

А какой толк от грязных масок?!
Никакого. В том числе, именно из-за невозможности выполнять жёсткие условия использования в обществе, массово ,таких средств защиты каждого гражданина, В "древние времена СССР и Запада", ни там ни здесь не применялись эти защитные меры. А неверное использование защиты, приводит к худшему результату.

Гость||

Маски позволяют ощущать своё превосходство над другими. Тот, кто их носит, гордится тем, что ведёт себя как человек, умеющий соблюдать правила гигиены. А кто их не носит, чувствует свое интеллектуальное превосходство над масочниками, потому что не верит во всякую ерунду, типа ковид, полёты в космос и круглую землю

Всем здоровья!

Гость||

Гость писал(a):

кашляющий и чихающий на тебя пассажир.
Кашляющий и чихающий пассажир в маске, приносит столько же вреда, сколько без маски. Больной должен сидеть дома.

Имя: Гость
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