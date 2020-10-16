Стало известно, кто контролирует масочный режим в автобусах Пензы

16.10.2020 | 16:38

Соблюдение масочно-перчаточного режима неоднократно называли в числе противоэпидемических мер. Пользоваться СИЗ пензенцы должны при посещении мест скопления людей, а также в общественном транспорте.

В редакцию портала PenzaInform.ru обратились жители областного центра с вопросом, кто контролирует соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутных такси. Многие пассажиры пренебрегают мерами профилактики.

«Почему им разрешают ездить без масок?» - поинтересовались горожане, вспомнив, что в других городах области, в частности Заречном и Кузнецке, водитель имеет право не начинать движение, пока все пассажиры не наденут маски.

Как пояснил и. о. начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков, в соответствии с постановлением Правительства РФ водитель и кондуктор автобуса или троллейбуса не могут ограничивать посадку пассажиров без средств индивидуальной защиты.

«Контроль за соблюдением гражданами масочного режима осуществляет УМВД России по Пензе», - добавил Михаил Глушков.