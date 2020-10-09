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Общество

В Заречном отказались возить пассажиров без масок

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Зареченский муниципальный перевозчик ужесточил масочный режим в своих автобусах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Пока все в салоне не наденут маски, автобус не поедет - такой закон теперь действует в Заречном», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Попытки нарушить требование пассажиры предпринимают почти каждый день. Кондуктор напоминает им о правиле, а если это не помогает, водитель останавливает машину, после чего на место вызывают сотрудников правоохранительных органов.

«Только в сентябре полицейские трижды выезжали по таким вызовам. Остальные пассажиры вынуждены ждать другой автобус. Повторно платить за проезд в этом случае им не нужно. Если есть свободный автобус, то мы отправляем его на замену», - рассказал сотрудник МП «Автотранс» Игорь Калячкин.

В случае если средства индивидуальной защиты нет у ребенка или пожилого человека, кондуктор выдает одноразовые маски.

В последнее время масочный режим ужесточили и в общественном транспорте Пензы. Кондуктора просят пассажиров соблюдать требования и предупреждают, что на линии работает контроль.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

такой закон теперь действует в Заречном
и какой лось придумал и подписал этот "закон" ?

Гость||

Лоси - те, кто прав своих не знает. Такого закона нет нигде и нет права штрафовать за это. Правоохранительные органы превышают полномочия!

Гость||

Это называется словом принуждение. Противозаконное.

Гость||

Хорошие новости: создан международный трибунал в отношении тех, кто устроил в мире лжепандемию. В частности против ВОЗ. Так что мистеры Рыбалкин, Перекусихин и прочие штабисты - готовьтесь! Вы тоже пойдёте под статью "Преступление против человечности", станете фигурантами второго нюрнбергского процесса.

Гость||

Гость писал(a):

Лоси - те, кто прав своих не знает. Такого закона нет нигде и нет права штрафовать за это.
Парнокопытный успокойся, право штрафовать есть. Если ты не силен в законах или тебе в них что то не нравится это не значит что их нет.

Гость||

Гость писал(a):

Если ты не силен в законах или тебе в них что то не нравится это не значит что их нет.
конкретика будет, ковидлобот?

Гость||

Гость писал(a):

создан международный трибунал в отношении тех, кто устроил в мире лжепандемию.
В какой палате трибунал создали? В шестой?

Гость||

Сколько на сегодняшний день сделано в области прививок от ковида?

Гость||

Гость писал(a):

В какой палате трибунал создали? В шестой?
нет, петушок, в правовом поле

Гость||

Вот именно лишь право и не более того, имеют право ..в случае карантина введенного на данной территории или ЧС, но нет ни того, ни другого , а значит всё отсебятина .

Гость||

Гость писал(a):

нет, петушок, в правовом поле
Вы дурачок?

Гость||

Кончится этот вирус плачевно для всех ..все государства останутся как та старуха у разбитого корыта, то бишь без экономики со всеми вытекающими.

Гость||

Парнркопытный как раз ты, который и не знает законов! Уже были такие "умные", которые пытались навязать ношение масок. Поминай как звали.. Как появились, так и исчезли. Правильно выше написали, если ты тупоголовый такой, штрафы правомерны только при чс или карантина!думать научись, если есть чем. Хотя, у тебя, как у кальмара, мозг атрофирован в принципе, да ещё и маска плоды дала.

Имя: Гость
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