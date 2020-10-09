В Заречном отказались возить пассажиров без масок

Зареченский муниципальный перевозчик ужесточил масочный режим в своих автобусах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
«Пока все в салоне не наденут маски, автобус не поедет - такой закон теперь действует в Заречном», - сообщает портал «Заречье сегодня».
Попытки нарушить требование пассажиры предпринимают почти каждый день. Кондуктор напоминает им о правиле, а если это не помогает, водитель останавливает машину, после чего на место вызывают сотрудников правоохранительных органов.
«Только в сентябре полицейские трижды выезжали по таким вызовам. Остальные пассажиры вынуждены ждать другой автобус. Повторно платить за проезд в этом случае им не нужно. Если есть свободный автобус, то мы отправляем его на замену», - рассказал сотрудник МП «Автотранс» Игорь Калячкин.
В случае если средства индивидуальной защиты нет у ребенка или пожилого человека, кондуктор выдает одноразовые маски.
В последнее время масочный режим ужесточили и в общественном транспорте Пензы. Кондуктора просят пассажиров соблюдать требования и предупреждают, что на линии работает контроль.
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penzainform.ru писал(a):и какой лось придумал и подписал этот "закон" ?