В Пензе определились с датой закрытия дачного сезона

07.10.2020 | 13:22

Последним днем работы дачных автобусов станет 18 октября. Такое решение мэрия Пензы озвучила 7-го числа.

«В настоящее время идет подготовка соответствующего постановления администрации города. После чего будет официально объявлено о завершении дачного сезон в областном центре», - сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В 2020 году дачный сезон в областном центре стартовал 1 мая, он был отложен из-за пандемии. Автобусы, доставляющие пассажиров до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, курсировали по 21 маршруту.

«По состоянию на 6 октября 2020 года дачными автобусами перевезено 269 318 человек», - уточнили в пресс-службе.