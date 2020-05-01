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Общество

Жители Пензенской области открыли дачный сезон

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Старая пословица гласит: день год кормит! Настало время, когда у дачников и огородников каждый час на счету.

Магазины изобилуют овощами круглый год. Далекие от огородничества и ручного труда люди не понимают, зачем с весны до осени торчать на даче, надрывать спину, сажать, поливать, полоть, собирать, когда можно жить на всем готовом. Позиция вполне объяснимая: времена, когда люди существовали за счет натурального хозяйства, давно канули в Лету.

Но эта история не для таких, как Анатолий Зубков.

«У любого человека сидит внутри стереотип «это мое, я знаю, как оно посажено, как вырыто, как росло». Поэтому, я считаю, те, у кого есть дачи, склоняются только к своему. А когда уже нет или хочется разнообразия - это уже магазины», - отметил дачник.

Для начала нужно подготовить к посадке отдохнувшую зимой землю. Когда вспашка подходит к концу, жирный и щедрый чернозем готов принять брошенное семя.

«Лук, морковку, свеклу - это сейчас. Земля еще пока холодная, но для этих культур овощей сейчас самая пора. Ближе к 9 мая - картошка и все остальное, а сейчас салату, редиске самое время», - пояснил Анатолий Зубков.

По соседству с ним дачный сезон открыл Михаил Григорьевич - тоже готовится к посадке второго хлеба. Семенную картошку греет на весеннем солнце.

«Семена должны быть пророщенные. Я подержал две недели на солнышке, зеленый росток пошел, потом его прячу дня на три, чтобы побелел маленько. Если белый росток пошел, он быстрее взойдет, чем в земле будет лежать из зеленого», - отметил Михаил Григорьевич.

Семенная картошка обычно мелкая, но и крупная годится, если ее разрезать пополам.

«Минимум четыре глазка у меня на одной половинке, я пополам делю всю. Некоторые говорят, что надо вдоль делить, - ну не знаю, я по-своему. Сажать срезом вниз. Я сыплю горсть золы туда, иногда удобрения», - пояснил мужчина.

Впереди дачников ждет долгий и непростой период. Как поведут себя всходы, созреют ли - все зависит от погоды, усердия человека и доброты земли.

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