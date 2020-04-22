Названа новая дата начала дачного сезона в Пензе

22.04.2020 | 16:04

В Пензе начало дачного сезона отложено до 1 мая. Соответствующее постановление в среду, 22 апреля, подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с ограничительными мерами из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Если все пойдет по плану, то транспорт на сезонных маршрутах до 1 июня будет ходить трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, а с 1 июня до 1 сентября к этим дням добавится еще и пятница.

С 1 сентября до окончания сезона дачные автобусы вернутся на трехдневный график работы.

До введения режима повышенной готовности планировалось, что дачный сезон для пензенцев откроется 25 апреля. В администрации пообещали, что владельцев участков повезут 32 машины по 21 маршруту, как и в 2019-м, когда сезон регулярных поездок за город стартовал 20 апреля и завершился 20 октября.

В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составит 30 рублей, за наличный расчет 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) тарифы составят 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.