Общество

Названа новая дата начала дачного сезона в Пензе

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В Пензе начало дачного сезона отложено до 1 мая. Соответствующее постановление в среду, 22 апреля, подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с ограничительными мерами из-за распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Если все пойдет по плану, то транспорт на сезонных маршрутах до 1 июня будет ходить трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, а с 1 июня до 1 сентября к этим дням добавится еще и пятница.

С 1 сентября до окончания сезона дачные автобусы вернутся на трехдневный график работы.

До введения режима повышенной готовности планировалось, что дачный сезон для пензенцев откроется 25 апреля. В администрации пообещали, что владельцев участков повезут 32 машины по 21 маршруту, как и в 2019-м, когда сезон регулярных поездок за город стартовал 20 апреля и завершился 20 октября.

В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составит 30 рублей, за наличный расчет 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) тарифы составят 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дачные автобусы надо по больше прибавить а то поедут переполнены как килька в бочке. У дилижанса полно свободные б/ушные автобусы

Гость||

У автобусы меркурия будут часто ломаться по дороге, марки автобуса например: лиаз и волжанин.

Гость||

Типа все 1 мая самоизоляция отменяется.Начинается дачаизоляция.А куда вирус денется?

Гость||

Гость писал(a):

Типа все 1 мая самоизоляция отменяется.Начинается дачаизоляция.А куда вирус денется?
Ты совсем за статистикой не следишь? Уже несколько дней как снижается число вновь заболевших

Гость||

Отойти от дома без собаки далее 100 м - штраф. Какая дача?

То РПЦ, то дачникам все можно. Что происходит?

Гость||

Непонятно, конечно. В Самаре предложили сегодня допускать на дачи людей в личном автотранспорте. Это более логично-нарушается только перемещение по подъезду и до машины. Запускать автобусы, конечно, бред- если у нас ужас-ужас вирус-убийца.

Гость||

Гость писал(a):

Отойти от дома без собаки далее 100 м - штраф.
Вы дурачек?

Гость||

Очень избирательный вирус. У большинства все-таки все проходит легко, либо вообще без симптомов. Но те, кому не повезло, теряют здоровье- и это не только пенсионеры, но и здоровые, подчеркну ЗДОРОВЫЕ молодые люди. Геморрой и остеохондроз с плоскостопием учитывать не будем, как тяжелые сопутствующие заболевания у 30-х.

Гость||

Если бы дачи были со светом и водой у всех, то лучшей изоляции и не придумать. А если бы ещё и с газом- я бы там жил постоянно!

Гость||

Гость писал(a):

А куда вирус денется?
закопают на даче с картохой

Гость||

Гость писал(a):

Если бы дачи были со светом и водой у всех, то лучшей изоляции и не придумать. А если бы ещё и с газом- я бы там жил постоянно!
Покупаешь бензогенератор - вот тебе и свет, буришь скважину метров на 8 - вот и вода, ну а если газ понадобился то можно купить пропановый баллон.

Имя: Гость
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