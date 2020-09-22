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Общество

Покрытие подвесного моста через Суру заменят в следующем году

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Администрация Пензы вновь обратилась к горожанам с просьбой не оставлять машины в районе подвесного моста на улице Злобина.

В настоящий момент специалисты занимаются покраской конструкции эмалью ярко-рубинового цвета. Также планировалась пескоструйная очистка перил и пролетов моста.

«При покраске конструкций на высоте краска может испортить покрытие машин», - говорится на странице мэрии в социальной сети Instagram.

Работы подрядчик должен завершить до 1 октября. В следующем году специалисты обновят покрытие пешеходной части моста.

К работам на объекте приступили 8 сентября. У входа появились предупреждающие щиты, отчего пензенцы сделали вывод о закрытии конструкции.

Позже директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин пояснил, что на период покраски перекроют лишь часть моста, возможность пройти у пешеходов будет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 1 penza-gorod.ru, фото 2 www.instagram.com/administration_penza
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Гость||

Это «Мост Дружбы».

Гость||

красный город...

Гость||

Дурдом, покрасить можно было и в 2021 году, а вот покрытие обновить в этом, люди не по воздуху летают, ходить уже невозможно

Гость||

Ужас, наверное вы ноги переломали на этом мосту? если совсем невозможно ходить? или вам везде все не так?)

Гость||

А ты тот самый, который телегу ставит впереди лошади? Иванкин?

Гость||

Ну,мы поняли.как с цирком будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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