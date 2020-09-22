Покрытие подвесного моста через Суру заменят в следующем году

22.09.2020 | 12:50

Администрация Пензы вновь обратилась к горожанам с просьбой не оставлять машины в районе подвесного моста на улице Злобина.

В настоящий момент специалисты занимаются покраской конструкции эмалью ярко-рубинового цвета. Также планировалась пескоструйная очистка перил и пролетов моста.

«При покраске конструкций на высоте краска может испортить покрытие машин», - говорится на странице мэрии в социальной сети Instagram.

Работы подрядчик должен завершить до 1 октября. В следующем году специалисты обновят покрытие пешеходной части моста.

К работам на объекте приступили 8 сентября. У входа появились предупреждающие щиты, отчего пензенцы сделали вывод о закрытии конструкции.

Позже директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин пояснил, что на период покраски перекроют лишь часть моста, возможность пройти у пешеходов будет.