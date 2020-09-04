Покраска подвесного моста в красный цвет обойдется в 7,5 млн

04.09.2020 | 10:52

В Пензе определили подрядчика, который преобразит облик подвесного моста через Суру. Департамент ЖКХ г. Пензы по итогам электронного аукциона заключил контракт с индивидуальным предпринимателем.

В соответствии с техническим заданием подрядчик должен выполнить следующие виды работ: очистка поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовка и окраска эмалью рубиново-красного цвета RAL 3003.

Предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Контракт заключили 31 августа. Работы должны быть сделаны в течение 30 дней.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе описал проект обновления моста так: «Он должен приковывать взгляд в пространстве. Там будет цветное покрытие, в вечернее время он будет светиться: ванты, растяжки - в воде это будет отражаться».

Однако многие жители Пензы не одобрили планы покрасить один из символов в города в красный цвет.