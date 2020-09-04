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Общество

Покраска подвесного моста в красный цвет обойдется в 7,5 млн

Печать

В Пензе определили подрядчика, который преобразит облик подвесного моста через Суру. Департамент ЖКХ г. Пензы по итогам электронного аукциона заключил контракт с индивидуальным предпринимателем.

В соответствии с техническим заданием подрядчик должен выполнить следующие виды работ: очистка поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовка и окраска эмалью рубиново-красного цвета RAL 3003.

Предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Контракт заключили 31 августа. Работы должны быть сделаны в течение 30 дней.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе описал проект обновления моста так: «Он должен приковывать взгляд в пространстве. Там будет цветное покрытие, в вечернее время он будет светиться: ванты, растяжки - в воде это будет отражаться».

Однако многие жители Пензы не одобрили планы покрасить один из символов в города в красный цвет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ВЫ ОДУРЕЛИ ОТ КРАСНЕНЬКОГО?

То конь дырявый,то...

Гость||

"Он должен приковывать взгляд в пространстве." Бред

Гость||

А могли бы троллейбусы проплатить.

Гость||

Квартал красных фонарей , а на мосту кабинки поставят с девушками с пониженной соц ориентацией ! Сутенером Леня Еффе будет !

Гость||

Красные труселя на люстре помогают же...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в вечернее время он будет светиться:
Наверно правильно будет "ПОДСВЕЧИВАТЬСЯ"! Светиться может фонарь, лампочка, но никак не металлоконструкция!

Гость||

лошадиный зад и красный мост орегинально.Гость писал(a):

девушками с пониженной соц ориентацией
они тоже часть народа и об них надо заботится

Гость||

На фото белые облака и светлый мост. Воздушно, приятно. Красный... беда в головах.

Гость||

Лучше асфальт там поменяйте

Гость||

Раньше не дураки сидели в руководстве города, когда проект этого моста принимали ! поэтому воздушно и приятно вам на это смотреть !

Гость||

Гость писал(a):

Раньше не дураки сидели в руководстве города, когда проект этого моста принимали !
Знаете, в Париже тоже не дураки. А башня Эйфелева цвет сильно меняла год от года почему-то...

Гость||

Мордва любят красный цвет. Туристы из соседнего города повалят.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в вечернее время он будет светиться:
Наверно правильно будет "ПОДСВЕЧИВАТЬСЯ"! Светиться может фонарь, лампочка, но никак не металлоконструкция!
смотря какой краской покрыть

Гость||

Орлята на экскурсии потянутся.

Гость||

Хватит демонстрировать стаду овец отношение к их мнению, вдруг у баранов планку снесёт от красного ? Печалька 1917 года покоя не даёт?

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Имя: Гость
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