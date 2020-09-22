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Общество

Замминистра труда области наказали за незаконное предоставление субсидии

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Прокуратура Пензенской области проверила, как региональное министерство труда, соцзащиты и демографии исполняет требование бюджетного законодательства при реализации федерального проекта.

Как оказалось, одному из предприятий в качестве субсидии сотрудники министерства выделили 235 000 рублей. Деньги должны были возместить расходы на дополнительное образование работников. Однако, согласно документам, у организации, которая обучала людей, не было лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Работодатель, таким образом, не имел права на получение субсидии, но она ему была предоставлена, рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении замминистра труда, социальной защиты и демографии области возбудили дело об административном правонарушении. Региональный минфин оштрафовал чиновницу на 10 000 рублей.

Прокурорская проверка нашла и другие нарушения, допущенные министерством. Так, в 2019 и 2020 году чиновники не проверяли, на что именно работодатели использовали предоставленные им деньги.

«Прокуратурой выявлен случай незаконного получения финансовой поддержки юридическим лицом, включившим в представленный в министерство список переобучившихся лиц, не являющихся его работниками», - добавила Светлана Артамонова.

Министру труда, социальной защиты и демографии области внесли представление. Возмещение незаконно выплаченных средств контролирует областная прокуратура.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

оштрафовал чиновницу на 10 000 рублей.
Так её сажать нужно...

Гость||

Умничка Вы)

Гость||

То есть вывела 235 тысяч, а оштрафовали на 10 - выгодная операция.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Региональный минфин оштрафовал чиновницу на 10 000 рублей.
а откат был 200 000руб., в плюсе ещё осталась)))))))) работа мечты)))))))) побольше бы таких новостей, люди хоть начали бы понимать за кого голосовали))))

Гость||

Перетекание государственных денег в частный карман по мутным схемам у нас называется субсидия.

Имя: Гость
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