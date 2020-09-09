Пенза вновь возглавила антирейтинг по числу случаев коронавируса

09.09.2020 | 14:00

В среду, 9 сентября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За сутки 60 пациентов прибавилось в Пензе, 12 - в Пензенском районе. По 4 зараженных выявили в Бековском и Мокшанском районах, по 3 - в Лопатинском и Нижнеломовском, по 2 - в Иссинском и Бессоновском.

По одному случаю подтвердилось в Неверкинском, Городищенском, Вадинском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском районах.

Среди инфицированных есть четверо детей. Заразившимся 3 месяца, 6, 15 и 17 лет. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 459 несовершеннолетних.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в области достигло 8 932. Под наблюдением в настоящее время находится 4 084 человека, сняты с него 29 148.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 69 523 (всего 71 241 исследование), в лабораториях лечебной сети - 187 982 (всего 199 507 исследований).

За сутки специалисты сделали 2 454 теста.