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Общество

Пенза вновь возглавила антирейтинг по числу случаев коронавируса

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В среду, 9 сентября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За сутки 60 пациентов прибавилось в Пензе, 12 - в Пензенском районе. По 4 зараженных выявили в Бековском и Мокшанском районах, по 3 - в Лопатинском и Нижнеломовском, по 2 - в Иссинском и Бессоновском.

По одному случаю подтвердилось в Неверкинском, Городищенском, Вадинском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском районах.

Среди инфицированных есть четверо детей. Заразившимся 3 месяца, 6, 15 и 17 лет. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 459 несовершеннолетних.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в области достигло 8 932. Под наблюдением в настоящее время находится 4 084 человека, сняты с него 29 148.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 69 523 (всего 71 241 исследование), в лабораториях лечебной сети - 187 982 (всего 199 507 исследований).

За сутки специалисты сделали 2 454 теста.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы на плате!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 69 523
69 523 чего попугая? Недожурналисты, научитесь уже из слов формировать предложения.

Гость||

Это рывок, или прорыв?

Имя: Гость
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