Пензенцам рассказали о географии новых случаев COVID-19

27.08.2020 | 12:24

В Пензенской области стали известны подробные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 27 августа. О географии новых заражений рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Из 62 случаев 38 пришлись на Пензу, 10 - на Пензенский район, 3 - на Сосновоборский, по 2 - на Иссинский, Городищенский и Бессоновский. По 1 новому пациенту зарегистрировано в Бековском, Кузнецком, Мокшанском, Шемышейском и Сердобском.

Детей среди новых пациентов нет.

«Находятся под наблюдением 3 375 человек, сняты 27 962», - уточнила Черемушкина.

За время пандемии в регионе проведено 245 117 исследований на коронавирус, проверено 232 924 человека.