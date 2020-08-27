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Общество

Пензенцам рассказали о географии новых случаев COVID-19

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В Пензенской области стали известны подробные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 27 августа. О географии новых заражений рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Из 62 случаев 38 пришлись на Пензу, 10 - на Пензенский район, 3 - на Сосновоборский, по 2 - на Иссинский, Городищенский и Бессоновский. По 1 новому пациенту зарегистрировано в Бековском, Кузнецком, Мокшанском, Шемышейском и Сердобском.

Детей среди новых пациентов нет.

«Находятся под наблюдением 3 375 человек, сняты 27 962», - уточнила Черемушкина.

За время пандемии в регионе проведено 245 117 исследований на коронавирус, проверено 232 924 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как хорошо, что в Заречном нет заболевших.

Гость||

Мы все умрём?

Гость||

Слов нет,пошёл рост заболеваемости,кранты нам,земляки,без масок все ходят,с югов приезжают,все веселятся и пляшут

Гость||

Гость писал(a):

Как хорошо, что в Заречном нет заболевших
А больше и не будет. Вот построят новый храм и всех он защитит.

Гость||

В Заречном МФЦ закрыли,заболели работники,Заречный гремит по заболеваемости

Гость||

Гость писал(a):

Как хорошо, что в Заречном нет заболевших

А больше и не будет. Вот построят новый храм и всех он защитит.

Мощей будут?

Гость||

Гость писал(a):

В Заречном МФЦ закрыли,заболели работники,Заречный гремит по заболеваемости
Действительно, пишут, что МФЦ закрыли из-за коронавируса, а в статистике про Заречный давно не пишут. Как так?

Гость||

Здорово идем. К дню города такими темпами выйдем, наверное, на 150 или больше. Никто ни чем не занимается, только продляют режим, но его соблюдение никто не контролирует. Ну кто-нибудь проведите анализ, почему во всей стране число заболевших постоянно снижается, а в Пензенской области только растет. За последнее время прирост 62/35=1,77, т. е. прирост 77%. А у нас самое главное - праздник.

Имя: Гость
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