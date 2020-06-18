В Мокшанском районе орлы-могильники вывели птенцов

18.06.2020 | 16:49

Получено подтверждение гнездования в Мокшанском районе орла-могильника. На момент обследования, которое в июне провели сотрудники минлесхоза, в гнезде находились два птенца.

Эксперты оценивают численность этих птиц в Пензенской области в 4-5 гнездящихся пар, а во всей Европейской части России - от 1 000 до 1 300 пар.

Численность могильников ограничивают вырубка гнездовых деревьев, беспокойство во время устройства гнезда и насиживания яиц, браконьерство, гибель на ЛЭП.

«Это крупный орел размером несколько меньше беркута. Самец и самка имеют одинаковую темно-бурую окраску оперения. На зашейке - рыжие или охристые удлиненные перья. Основное отличие от беркута - белые пятна в лопаточной области. Молодые птицы имеют характерную светлую окраску тела с бурыми продольными пятнами на нижней стороне, концы крыльев и хвост темные», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Орел-могильник внесен в Красную книгу Российской Федерации, в ряд других документов об охране птиц.

«За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орла-могильника составит 100 000 рублей», - предупредили в министерстве.

В этом году редких птиц в Пензенской области стало больше, чем прежде. Ее осваивают белые аисты, в Сердобском районе найдено гнездо филина, а в Пензе - орлана-белохвоста. По мнению специалистов, это свидетельствует об улучшении экологической обстановки.