Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|18:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Мокшанском районе орлы-могильники вывели птенцов

Печать

Получено подтверждение гнездования в Мокшанском районе орла-могильника. На момент обследования, которое в июне провели сотрудники минлесхоза, в гнезде находились два птенца.

Эксперты оценивают численность этих птиц в Пензенской области в 4-5 гнездящихся пар, а во всей Европейской части России - от 1 000 до 1 300 пар.

Численность могильников ограничивают вырубка гнездовых деревьев, беспокойство во время устройства гнезда и насиживания яиц, браконьерство, гибель на ЛЭП.

«Это крупный орел размером несколько меньше беркута. Самец и самка имеют одинаковую темно-бурую окраску оперения. На зашейке - рыжие или охристые удлиненные перья. Основное отличие от беркута - белые пятна в лопаточной области. Молодые птицы имеют характерную светлую окраску тела с бурыми продольными пятнами на нижней стороне, концы крыльев и хвост темные», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Орел-могильник внесен в Красную книгу Российской Федерации, в ряд других документов об охране птиц.

«За уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орла-могильника составит 100 000 рублей», - предупредили в министерстве.

В этом году редких птиц в Пензенской области стало больше, чем прежде. Ее осваивают белые аисты, в Сердобском районе найдено гнездо филина, а в Пензе - орлана-белохвоста. По мнению специалистов, это свидетельствует об улучшении экологической обстановки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте